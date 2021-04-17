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مدرب الأهلي للاعبين: مباراة الدحيل مهمة لنا ويجب ألا نخسرها بأي طريقة

منذ 39 دقيقة
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مدرب الأهلي للاعبين: مباراة الدحيل مهمة لنا ويجب ألا نخسرها بأي طريقة

ماجد محمد (صدى):
أشار الروماني لورينت ريجيكامب مدرب فريق الأهلي، إلى تحمله الخسارة الأخيرة أمام الاستقلال الإيراني، مشددا على ضرورة تحقيق فريقه الانتصار في مواجهة الدحيل القطري.

وأوضح لورينت ريجيكامب في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: "مباراة الدحيل مهمة جداً لنا من جميع النواحي المعنوية والفنية، و يجب ألا نخسرها بأي طريقة كانت وسنسعى خلالها للعودة إلى الانتصارات".

ولفت:" لم يكن لدي وقت طويل للإعداد، حيث قضيت عدة أيام في الحجر وأحاول الآن إعادة الروح المعنوية للفريق وهذا أمر صعب، يجب أن نكون أقوياء و هذا ما نسعى لتحقيقه".

وتابع: "نواجه فريقاً يلعب بطريقة جيدة ولديه عناصر مميزة، وينبغي أن نلعب بصورة أفضل من اللقاء السابق، ونحاول التركيز بشكل كبير طوال مجريات المباراة والابتعاد عن الأخطاء حتى نستطيع أن نخرج بنتيجة إيجابية"، موضحا أن جميع لاعبيه قادة داخل الملعب، وليس لاعب واحد بعينه، مؤكداً أنه طلب منهم مساعدة بعضهم لتقديم أفضل المستويات.

 

الاستقلال
الدحيل
لورينت ريجيكامب

التعليقات

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أحدث التعليقات

algernaas4
الف مبروك يتربى بعزك سيدي
adel
فريق اهبل المغاربه ومايكون طير رائيس النادي ومشرف الكورة ومسلي في ااطريق ...والله صدق انه نادي الجاليات
ابوبدر
رهيب ابوخالد . الظاهر انه ماكان عندك ثقة الا باللبنانيين والخواجات
د محمد ماجد بخش
الوليد بن طلال: في نظري عبارة عن إنسان بقدرات مكوك فضائي باختصار ومن الآخر رجل أعمال فاخر جدا الله يبارك له وعقبال ما يكمل برج جدة عشان نشرب فيه القهوة اللاتيه
د محمد ماجد بخش
الوليد بن طلال: في نظري عبارة عن إنسان بقدرات مكوك فضائي باختصار وكن الآخر رجل أعمال فاخر جدا الله يبارك له وعقبال ما يكمل برج جدة عشان نشرب فيه القهوة اللاتيه

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