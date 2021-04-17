شاهد.. القبض على متهمين ارتكبوا عدد من الجرائم خلال الفترة الماضية 

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام، مقطع فيديو لمجموعة من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها، حيث جاء بعنوان "في قبضة رجال الأمن".
وأوضح أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال امن والدخول لسكن احد العمالة والاعتداء عليه وسلب ما بحوزته.
وأشار إلى أنه تم القبض على 24 باكستانيًا ارتكبوا 16 ألف عملية احتيال، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بارسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، وبعد الإفصاح وتزويد المحتالين بها يتم تنفيذ عمليات مالية.
وتمكن رجال الأمن من ضبط مقيم من الجنسية التشادية امتهن الترصد لعملاء المصارف وسرقة ما بحوزتهم، وبلغت قيمة المسروقات 187 ألف ريال، كما تم القبض على مواطن كان يتباهي بتعاطي المخدرات وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوقع رجال الأمن بشبكتين إجراميتين، إحداهما مكونة من 6 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، والثانية مكونة 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وقاموا بعمليات احتيال عبر الإعلان عن وظائف، وحصل على المعلومات الشخصية للمتقدمين، حيث قاموا بالحصول على قروض تمويلية بأسمائهم، وتخطت الموال التي استولوا عليها مليون و500 ألف ريال.