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شاهد.. القبض على متهمين ارتكبوا عدد من الجرائم خلال الفترة الماضية 

منذ ساعة
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شاهد.. القبض على متهمين ارتكبوا عدد من الجرائم خلال الفترة الماضية 

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام، مقطع فيديو لمجموعة من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها، حيث جاء بعنوان "في قبضة رجال الأمن".

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال امن والدخول لسكن احد العمالة والاعتداء عليه وسلب ما بحوزته.

وأشار إلى أنه تم القبض على 24 باكستانيًا ارتكبوا 16 ألف عملية احتيال، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بارسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، وبعد الإفصاح وتزويد المحتالين بها يتم تنفيذ عمليات مالية.

وتمكن رجال الأمن من ضبط مقيم من الجنسية التشادية امتهن الترصد لعملاء المصارف وسرقة ما بحوزتهم، وبلغت قيمة المسروقات 187 ألف ريال، كما تم القبض على مواطن كان يتباهي بتعاطي المخدرات وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوقع رجال الأمن بشبكتين إجراميتين، إحداهما مكونة من 6 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، والثانية مكونة 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وقاموا بعمليات احتيال عبر الإعلان عن وظائف، وحصل على المعلومات الشخصية للمتقدمين، حيث قاموا بالحصول على قروض تمويلية بأسمائهم، وتخطت الموال التي استولوا عليها مليون و500 ألف ريال.

الأمن العام
الجنسية اليمنية
الجنسية التشادية

التعليقات

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أحدث التعليقات

algernaas4
الف مبروك يتربى بعزك سيدي
adel
فريق اهبل المغاربه ومايكون طير رائيس النادي ومشرف الكورة ومسلي في ااطريق ...والله صدق انه نادي الجاليات
ابوبدر
رهيب ابوخالد . الظاهر انه ماكان عندك ثقة الا باللبنانيين والخواجات
د محمد ماجد بخش
الوليد بن طلال: في نظري عبارة عن إنسان بقدرات مكوك فضائي باختصار ومن الآخر رجل أعمال فاخر جدا الله يبارك له وعقبال ما يكمل برج جدة عشان نشرب فيه القهوة اللاتيه
د محمد ماجد بخش
الوليد بن طلال: في نظري عبارة عن إنسان بقدرات مكوك فضائي باختصار وكن الآخر رجل أعمال فاخر جدا الله يبارك له وعقبال ما يكمل برج جدة عشان نشرب فيه القهوة اللاتيه

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