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ميكالي: سأنتظر الثلاثة المصابين حتى آخر لحظة

منذ 12 دقيقة
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ميكالي: سأنتظر الثلاثة المصابين حتى آخر لحظة

نواف السالم (صدى):
قال البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أن يأمل بأن يتعافى لاعبيه المصابين قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، غدًا الأحد.

وأوضح ميكالي أن الثلاثي المُصاب لازالوا في العيادة مع الطبيب", مشيرا إلى أنه سينتظرهم حتى آخر لحظة كي يقرر مشاركتهم من عدمها في لقاء الغد.

وأضاف: "مواجهة مهمة تنتظرنا أمام شباب الأهلي بعد تعادلنا في المباراة الماضية، سنسعى لحصد النقاط الثلاث، .

وفي السياق ذاته، قال بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال: "كنا الطرف الأفضل في المباراة الماضية، ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، في المقابل عا أجمك للمباراة وحقق التعادل بأخطاءنا".

وعلق جوميز على غيابه عن التهديف مؤخرًا قائلا: "كمهاجم أحياناً تغيب عن التهديف لكن يجب ألا تتوقف عن العمل ومحاولة مساعدة الفريق".

الأهلي الإماراتي
جوميز
ميكالي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تحملوني.. وحدات الثقل لها علاقة بوحدات الثقالة & وحدات الثقالة تمثل لوحدة مجموع الثقل ! لكن ثقالة الثقل غير ثقالة مجموع الثقل إلا في تمثيل الثقالة المغناطيسية & وهي ثقالة محورية تمثل للثقالة الكلية من خلال ثقل وحدة المركز & وهنا نوضح أنها ثقالتين عددية ومغناطيسية وكلاهما فراغية ومحورية وهما وحدة العنصر الذرية ووحدة العنصر العددية & كذلك هي وحدات العناصر العددية ووحدات ذرات العناصر التي تمثل بوحدات ثقالة مماثلة لوحدات العنصر المغناطيسية يعني كلاهما وحدات ثقالة مغناطيسية تمثل لمجموع ذرات العنصر وتمثل لمجموع ذرات العناصر بدلالة عددية ممثلة بالثقالة المغناطيسية العددية & وليست الثقالة العددية الثقالية الفراغية البنائية الخاصة بتمثيل درجة الثقل المركزية الممثلة وهي لب المحور المغناطيسي للكتلتين الثقالية التي تمثل للمجموع & والمغناطيسية التي تمثل بوحدات مجموع وحدة المجموع
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك يتربى بعزك ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بلهاء مع دبابها ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مليان يا ابا جمعه ..
د محمد ماجد بخش
جنازة كيف !! من غير حضور الميت أو من غير دفن !! أنتم لا تزالون تحسبون أن بريطانيا العظمى موجودة . بلفور مات أيضا

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