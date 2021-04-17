ميكالي: سأنتظر الثلاثة المصابين حتى آخر لحظة

نواف السالم (صدى):
قال البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أن يأمل بأن يتعافى لاعبيه المصابين قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، غدًا الأحد.
وأوضح ميكالي أن الثلاثي المُصاب لازالوا في العيادة مع الطبيب", مشيرا إلى أنه سينتظرهم حتى آخر لحظة كي يقرر مشاركتهم من عدمها في لقاء الغد.
وأضاف: "مواجهة مهمة تنتظرنا أمام شباب الأهلي بعد تعادلنا في المباراة الماضية، سنسعى لحصد النقاط الثلاث، .
وفي السياق ذاته، قال بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال: "كنا الطرف الأفضل في المباراة الماضية، ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، في المقابل عا أجمك للمباراة وحقق التعادل بأخطاءنا".
وعلق جوميز على غيابه عن التهديف مؤخرًا قائلا: "كمهاجم أحياناً تغيب عن التهديف لكن يجب ألا تتوقف عن العمل ومحاولة مساعدة الفريق".