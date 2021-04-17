الأعداد السابقة للصحيفة

سبب جلوس ملكة بريطانيا بمفردها في وداع زوجها الراحل الأمير فيليب

منذ 14 دقيقة
1437
سبب جلوس ملكة بريطانيا بمفردها في وداع زوجها الراحل الأمير فيليب

لندن (صدى):
التزمت العائلة المالكة البريطانية بصرامة ببروتوكولات المملكة المتحدة الخاصة بفيروس كوورنا، حيث أظهرت لقطات مصورة، جلست الملكة إليزابيث الثانية بمفردها على هذا النحو، مُتعبة القيود الحالية.

ووفقا لذلك يجب أن يجلس جميع الضيوف الذين ليسوا أفرادًا من نفس الأسرة على مسافة مترين تقريبًا.

وكانت الملكة والأمير الراحل فيليب في فقاعة (للحماية من فيروس كورونا) مع بعض أفراد أسرتهما العام الماضي، ولذا فهي غير مؤهلة للانضمام إلى فقاعة دعم مع أفراد آخرين من عائلتها.

وجلس دوق ساسكس ودوق كامبريدج مقابل بعضهما البعض في كنيسة سانت جورج، ويجلس الأمير ويليام بجانب زوجته كاثرين، دوقة كامبريدج. في حين الأمير هاري يجلس وحده مع غياب زوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل عن الجنازة لظروف الحمل في الطفل الثاني.

الأمير فيليب
الملكة إليزابيث الثانية
دوق ساسكس
دوق كامبريدج

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تحملوني.. وحدات الثقل لها علاقة بوحدات الثقالة & وحدات الثقالة تمثل لوحدة مجموع الثقل ! لكن ثقالة الثقل غير ثقالة مجموع الثقل إلا في تمثيل الثقالة المغناطيسية & وهي ثقالة محورية تمثل للثقالة الكلية من خلال ثقل وحدة المركز & وهنا نوضح أنها ثقالتين عددية ومغناطيسية وكلاهما فراغية ومحورية وهما وحدة العنصر الذرية ووحدة العنصر العددية & كذلك هي وحدات العناصر العددية ووحدات ذرات العناصر التي تمثل بوحدات ثقالة مماثلة لوحدات العنصر المغناطيسية يعني كلاهما وحدات ثقالة مغناطيسية تمثل لمجموع ذرات العنصر وتمثل لمجموع ذرات العناصر بدلالة عددية ممثلة بالثقالة المغناطيسية العددية & وليست الثقالة العددية الثقالية الفراغية البنائية الخاصة بتمثيل درجة الثقل المركزية الممثلة وهي لب المحور المغناطيسي للكتلتين الثقالية التي تمثل للمجموع & والمغناطيسية التي تمثل بوحدات مجموع وحدة المجموع
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك يتربى بعزك ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بلهاء مع دبابها ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مليان يا ابا جمعه ..
د محمد ماجد بخش
جنازة كيف !! من غير حضور الميت أو من غير دفن !! أنتم لا تزالون تحسبون أن بريطانيا العظمى موجودة . بلفور مات أيضا

أخر الأخبار

اخذه الحماس بزيادة وجاب العيد في نفسه
اخذه الحماس بزيادة وجاب العيد في نفسه
منذ 43 ثانية 74
حارس امن يصاب بنوبة صرع
حارس امن يصاب بنوبة صرع
منذ دقيقة 27
شاهد.. الأمير الوليد بن طلال للممرضة أثناء تلقيه لقاح كورونا:" أول مرة واحدة تعطيني إبرة "
شاهد.. الأمير الوليد بن طلال للممرضة أثناء تلقيه لقاح كورونا:" أول مرة واحدة تعطيني إبرة "
منذ 7 دقائق 1288
ميكالي: سأنتظر الثلاثة المصابين حتى آخر لحظة
ميكالي: سأنتظر الثلاثة المصابين حتى آخر لحظة
منذ 11 دقيقة 1311
سبب جلوس ملكة بريطانيا بمفردها في وداع زوجها الراحل الأمير فيليب
سبب جلوس ملكة بريطانيا بمفردها في وداع زوجها الراحل الأمير فيليب
منذ 14 دقيقة 1442
بالفيديو.. الأمير هاري يشارك في جنازة جده دون زوجته ميغان
بالفيديو.. الأمير هاري يشارك في جنازة جده دون زوجته ميغان
منذ 44 دقيقة 1651
سائقة تتسبب بكارثة
سائقة تتسبب بكارثة
منذ 48 دقيقة 346
لا تفكر تسرق مرة ثانية
لا تفكر تسرق مرة ثانية
منذ 48 دقيقة 345
نهاية اللقافة
نهاية اللقافة
منذ 48 دقيقة 391
الله سلمه
الله سلمه
منذ 49 دقيقة 353