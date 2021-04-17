الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الأمير هاري يشارك في جنازة جده دون زوجته ميغان

منذ 44 دقيقة
1650
بالفيديو.. الأمير هاري يشارك في جنازة جده دون زوجته ميغان

لندن (صدى):
بدأت مراسم تشييع جثمان الأمير فيليب، اليوم السبت، مع نقل نعشه من قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج بحضور الملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة.

وقام أولاد الأمير الراحل الأربعة تشارلز وآن وأندرو وإدوارد بالسير خلف النعش بعد تأدية الحرس الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه وليام وهاري، وجلست الملكة على مقعدها في سيارة نقلتها إلى كنيسة سانت جورج لحضور جنازة زوجها الذي شاركها حياتها طوال 73 عاما.

فيما لم تحضر ميغان ماركل الجنازة فقد منعها الأطباء من الحضور بسبب حملها ، مما استدعى متابعتها الحدث عبر البث المباشر في مقر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مسؤول كبير في القصر إن ميغان بذلت كل جهد ممكن للسفر لكنها لم تحصل على تصريح طبي.

الأمير هاري
الأمير فيليب
ميغان ماركل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تحملوني.. وحدات الثقل لها علاقة بوحدات الثقالة & وحدات الثقالة تمثل لوحدة مجموع الثقل ! لكن ثقالة الثقل غير ثقالة مجموع الثقل إلا في تمثيل الثقالة المغناطيسية & وهي ثقالة محورية تمثل للثقالة الكلية من خلال ثقل وحدة المركز & وهنا نوضح أنها ثقالتين عددية ومغناطيسية وكلاهما فراغية ومحورية وهما وحدة العنصر الذرية ووحدة العنصر العددية & كذلك هي وحدات العناصر العددية ووحدات ذرات العناصر التي تمثل بوحدات ثقالة مماثلة لوحدات العنصر المغناطيسية يعني كلاهما وحدات ثقالة مغناطيسية تمثل لمجموع ذرات العنصر وتمثل لمجموع ذرات العناصر بدلالة عددية ممثلة بالثقالة المغناطيسية العددية & وليست الثقالة العددية الثقالية الفراغية البنائية الخاصة بتمثيل درجة الثقل المركزية الممثلة وهي لب المحور المغناطيسي للكتلتين الثقالية التي تمثل للمجموع & والمغناطيسية التي تمثل بوحدات مجموع وحدة المجموع
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك يتربى بعزك ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بلهاء مع دبابها ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مليان يا ابا جمعه ..
د محمد ماجد بخش
جنازة كيف !! من غير حضور الميت أو من غير دفن !! أنتم لا تزالون تحسبون أن بريطانيا العظمى موجودة . بلفور مات أيضا

أخر الأخبار

اخذه الحماس بزيادة وجاب العيد في نفسه
اخذه الحماس بزيادة وجاب العيد في نفسه
منذ 35 ثانية 74
حارس امن يصاب بنوبة صرع
حارس امن يصاب بنوبة صرع
منذ دقيقة 26
شاهد.. الأمير الوليد بن طلال للممرضة أثناء تلقيه لقاح كورونا:" أول مرة واحدة تعطيني إبرة "
شاهد.. الأمير الوليد بن طلال للممرضة أثناء تلقيه لقاح كورونا:" أول مرة واحدة تعطيني إبرة "
منذ 7 دقائق 1280
ميكالي: سأنتظر الثلاثة المصابين حتى آخر لحظة
ميكالي: سأنتظر الثلاثة المصابين حتى آخر لحظة
منذ 11 دقيقة 1310
سبب جلوس ملكة بريطانيا بمفردها في وداع زوجها الراحل الأمير فيليب
سبب جلوس ملكة بريطانيا بمفردها في وداع زوجها الراحل الأمير فيليب
منذ 14 دقيقة 1436
بالفيديو.. الأمير هاري يشارك في جنازة جده دون زوجته ميغان
بالفيديو.. الأمير هاري يشارك في جنازة جده دون زوجته ميغان
منذ 44 دقيقة 1651
سائقة تتسبب بكارثة
سائقة تتسبب بكارثة
منذ 47 دقيقة 346
لا تفكر تسرق مرة ثانية
لا تفكر تسرق مرة ثانية
منذ 48 دقيقة 345
نهاية اللقافة
نهاية اللقافة
منذ 48 دقيقة 391
الله سلمه
الله سلمه
منذ 49 دقيقة 353