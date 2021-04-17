بالفيديو.. الأمير هاري يشارك في جنازة جده دون زوجته ميغان

لندن (صدى):
بدأت مراسم تشييع جثمان الأمير فيليب، اليوم السبت، مع نقل نعشه من قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج بحضور الملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة.
وقام أولاد الأمير الراحل الأربعة تشارلز وآن وأندرو وإدوارد بالسير خلف النعش بعد تأدية الحرس الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه وليام وهاري، وجلست الملكة على مقعدها في سيارة نقلتها إلى كنيسة سانت جورج لحضور جنازة زوجها الذي شاركها حياتها طوال 73 عاما.
فيما لم تحضر ميغان ماركل الجنازة فقد منعها الأطباء من الحضور بسبب حملها ، مما استدعى متابعتها الحدث عبر البث المباشر في مقر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد مسؤول كبير في القصر إن ميغان بذلت كل جهد ممكن للسفر لكنها لم تحصل على تصريح طبي.