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" سكني " يكشف عدد الأسر التي استفادت من خياري " الوحدات الجاهزة " و " تحت الإنشاء "

منذ 59 دقيقة
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" سكني " يكشف عدد الأسر التي استفادت من خياري " الوحدات الجاهزة " و " تحت الإنشاء "

الرياض (صدى):
سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري "الوحدات الجاهزة" و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني 37,894 أسرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، منها 30,467 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلاءم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، والبالغة 70,120 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها نحو 50 ألف أسرة سكنت منازلها حتى مارس الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط التالي من هــــــنـــــــا.

وأعلن برنامج "سكني" عن تدشين تطبيقه الإلكتروني في نسخته المطورة للأجهزة الذكية وإطلاقه خدمة التمويل السكني الإلكتروني لتسهيل استفادة الأسر السعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة ضمن إجراءات ميسّرة، خلال ملتقى "سكني" للربع الأول من العام الجاري 2021، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وشهد الملتقى تكريم عدد من شركاء منظومة الإسكان من البنوك السعودية وشركات التطوير والتمويل العقاري، وتوقيع 4 اتفاقيات.

ويستمر برنامج "سكني" في تقديم خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من المشاريع تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.

ويوفّر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 97 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لنحو 218 مخططاً سكنياً توفر ما يتجاوز 180 ألف أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، وخدمة التمويل الإلكتروني، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، وغيرها من الخدمات.

سكني

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تحملوني.. وحدات الثقل لها علاقة بوحدات الثقالة & وحدات الثقالة تمثل لوحدة مجموع الثقل ! لكن ثقالة الثقل غير ثقالة مجموع الثقل إلا في تمثيل الثقالة المغناطيسية & وهي ثقالة محورية تمثل للثقالة الكلية من خلال ثقل وحدة المركز & وهنا نوضح أنها ثقالتين عددية ومغناطيسية وكلاهما فراغية ومحورية وهما وحدة العنصر الذرية ووحدة العنصر العددية & كذلك هي وحدات العناصر العددية ووحدات ذرات العناصر التي تمثل بوحدات ثقالة مماثلة لوحدات العنصر المغناطيسية يعني كلاهما وحدات ثقالة مغناطيسية تمثل لمجموع ذرات العنصر وتمثل لمجموع ذرات العناصر بدلالة عددية ممثلة بالثقالة المغناطيسية العددية & وليست الثقالة العددية الثقالية الفراغية البنائية الخاصة بتمثيل درجة الثقل المركزية الممثلة وهي لب المحور المغناطيسي للكتلتين الثقالية التي تمثل للمجموع & والمغناطيسية التي تمثل بوحدات مجموع وحدة المجموع
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك يتربى بعزك ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بلهاء مع دبابها ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مليان يا ابا جمعه ..
د محمد ماجد بخش
جنازة كيف !! من غير حضور الميت أو من غير دفن !! أنتم لا تزالون تحسبون أن بريطانيا العظمى موجودة . بلفور مات أيضا

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