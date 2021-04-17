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الأمير تركي الفيصل.. ضيف برنامج المسار

منذ ساعة
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الأمير تركي الفيصل.. ضيف برنامج المسار

سعيد العجل (صدى):
يحل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل اليوم ، ضيفاً على برنامج المسار، والذي يعرض في تمام الساعة الواحدة صباحاً على القناة السعودية الأولى من تقديم الدكتور غنام المريخي.

حيث سيتناول البرنامج أبرز محطات صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل منذ ولادته ودراسته في الطائف، مروراً بالدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما سيتطرق على أبرز محطاته العملية وتحديداً العمل في الاستخبارات والسلك الدبلوماسي.

فيما سيستعرض سموه العديد من الملفات السياسية منها: الخلافات السعودية الأمريكية، الحرب العراقية الإيرانية، المنظمات اليسارية، وغيرها من الأحداث الهامة.

الأمير تركي الفيصل
برنامج المسار

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تحملوني.. وحدات الثقل لها علاقة بوحدات الثقالة & وحدات الثقالة تمثل لوحدة مجموع الثقل ! لكن ثقالة الثقل غير ثقالة مجموع الثقل إلا في تمثيل الثقالة المغناطيسية & وهي ثقالة محورية تمثل للثقالة الكلية من خلال ثقل وحدة المركز & وهنا نوضح أنها ثقالتين عددية ومغناطيسية وكلاهما فراغية ومحورية وهما وحدة العنصر الذرية ووحدة العنصر العددية & كذلك هي وحدات العناصر العددية ووحدات ذرات العناصر التي تمثل بوحدات ثقالة مماثلة لوحدات العنصر المغناطيسية يعني كلاهما وحدات ثقالة مغناطيسية تمثل لمجموع ذرات العنصر وتمثل لمجموع ذرات العناصر بدلالة عددية ممثلة بالثقالة المغناطيسية العددية & وليست الثقالة العددية الثقالية الفراغية البنائية الخاصة بتمثيل درجة الثقل المركزية الممثلة وهي لب المحور المغناطيسي للكتلتين الثقالية التي تمثل للمجموع & والمغناطيسية التي تمثل بوحدات مجموع وحدة المجموع
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك يتربى بعزك ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بلهاء مع دبابها ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مليان يا ابا جمعه ..
د محمد ماجد بخش
جنازة كيف !! من غير حضور الميت أو من غير دفن !! أنتم لا تزالون تحسبون أن بريطانيا العظمى موجودة . بلفور مات أيضا

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