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بالفيديو.. قصة مقاومة «الدرعية» لحصار الدولة العثمانية

منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة مقاومة «الدرعية» لحصار الدولة العثمانية

الرياض (صدى):
وصلت قوات إبراهيم باشا إلى مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى وأطبقت الحصار عليها في غرة شهر جُمادى الأولى، وبعد حصار استمر لأشهر عانت فيه المدينة من محاولات اقتحامها وصمود أهلها في وجه العثمانيين.

وكانت أفعال الدولة العثمانية بلاءًا عليها؛ حيث عرف الناس حقيقتها وزاد ولاءهم وعزيمتهم للدفاع عن الأرض، وعندما عجز طوسون عن الانتصار قرر المفاوضة؛ حيث وقع الرعب في قلوب الأتراك فأرسلوا بحثًا عن السلام، بحسب برنامج "العصملي".

وعسكر إبراهيم باشا شهرًا كاملًا في الجزيرة العربية وكلما دعم بالجنود طلب المزيد لمواجهة رجال الدرعية الذين يقفون أمام مدافعه بسيف وصدر عارٍ؛ لتستمر الحرب 7 سنوات، وعندما طال القتال وقل الدعم قال الإمام عبدالله بن سعود لإبراهيم باشا "سأوقف القتال على ألا يقتل الناس وتُهدم الديار" فوافق إبراهيم باشا.

ولكن الغدر كان مبدأه ونقض عهده وبدأ في تخريب الدرعية وقتل الناس في الشوارع وأحرق البيوت والنخيل ونكل بالعلماء وكبار السن وسرق المصاحف والكتب والأموال ثم تركوا الدرعية لا حياة فيها، لكن رجال الجزيرة العربية عادوا بعد كل هذا من البداية وقلبوا الأمر عليهم.

الدرعية
الدولة العثمانية
العصملي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تحملوني.. وحدات الثقل لها علاقة بوحدات الثقالة & وحدات الثقالة تمثل لوحدة مجموع الثقل ! لكن ثقالة الثقل غير ثقالة مجموع الثقل إلا في تمثيل الثقالة المغناطيسية & وهي ثقالة محورية تمثل للثقالة الكلية من خلال ثقل وحدة المركز & وهنا نوضح أنها ثقالتين عددية ومغناطيسية وكلاهما فراغية ومحورية وهما وحدة العنصر الذرية ووحدة العنصر العددية & كذلك هي وحدات العناصر العددية ووحدات ذرات العناصر التي تمثل بوحدات ثقالة مماثلة لوحدات العنصر المغناطيسية يعني كلاهما وحدات ثقالة مغناطيسية تمثل لمجموع ذرات العنصر وتمثل لمجموع ذرات العناصر بدلالة عددية ممثلة بالثقالة المغناطيسية العددية & وليست الثقالة العددية الثقالية الفراغية البنائية الخاصة بتمثيل درجة الثقل المركزية الممثلة وهي لب المحور المغناطيسي للكتلتين الثقالية التي تمثل للمجموع & والمغناطيسية التي تمثل بوحدات مجموع وحدة المجموع
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك يتربى بعزك ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بلهاء مع دبابها ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مليان يا ابا جمعه ..
د محمد ماجد بخش
جنازة كيف !! من غير حضور الميت أو من غير دفن !! أنتم لا تزالون تحسبون أن بريطانيا العظمى موجودة . بلفور مات أيضا

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