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شاهد.. لبناني بعد توزيع السلال الغذائية: " بدون المملكة ما نسوى شيء "

منذ ساعة
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شاهد.. لبناني بعد توزيع السلال الغذائية: " بدون المملكة ما نسوى شيء "

بيروت (صدى):
ظهر مواطن لبناني خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل كرتونة تحتوي على مواد غذائية يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على المواطنين اللبنانيين .

ووجه المواطن اللبناني عبارات الشكر للمملكة لوقوفها بجانب لبنان في الظروف التي تمر بها البلدان ، مرددا عبارة" من غير المملكة لانسوى شيء"

يجدر الإشارة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.

وجرى توزيع 1,229 سلة غذائية رمضانية أمس في مناطق طرابلس، ودده، والكورة، وصور، استفاد منها 6,145 فردا.

ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اللبنانية للعام 1442هـ.

لبنان
مركز الملك سلمان
السلال الغذائية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8160
منذ ساعة
مؤثر جدا
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3662
منذ ساعة
الله ينتقم منك يا نصر الله ويجعلك تمرض وترجي الموت ولا تحصله جزاء مناصرتك للمجوس على ابناء بلدك وجعل كل من دافع عنك ووقف بصفك وصف خامنئي واذنابه جعلكم بالساحق الماحق يارب تنتقم منهم ياربي انهم عصابة مجوسية فانتقم منهم يارب
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2218
منذ 59 دقيقة
بعد ماياكلونها حيبدون سب فينا وفي بلدنا -- جزا الله حكزمتنا الف خير علىهذه المبادرات الطيبه -- ان شاء الله تنفع معاهم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تحملوني.. وحدات الثقل لها علاقة بوحدات الثقالة & وحدات الثقالة تمثل لوحدة مجموع الثقل ! لكن ثقالة الثقل غير ثقالة مجموع الثقل إلا في تمثيل الثقالة المغناطيسية & وهي ثقالة محورية تمثل للثقالة الكلية من خلال ثقل وحدة المركز & وهنا نوضح أنها ثقالتين عددية ومغناطيسية وكلاهما فراغية ومحورية وهما وحدة العنصر الذرية ووحدة العنصر العددية & كذلك هي وحدات العناصر العددية ووحدات ذرات العناصر التي تمثل بوحدات ثقالة مماثلة لوحدات العنصر المغناطيسية يعني كلاهما وحدات ثقالة مغناطيسية تمثل لمجموع ذرات العنصر وتمثل لمجموع ذرات العناصر بدلالة عددية ممثلة بالثقالة المغناطيسية العددية & وليست الثقالة العددية الثقالية الفراغية البنائية الخاصة بتمثيل درجة الثقل المركزية الممثلة وهي لب المحور المغناطيسي للكتلتين الثقالية التي تمثل للمجموع & والمغناطيسية التي تمثل بوحدات مجموع وحدة المجموع
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك يتربى بعزك ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بلهاء مع دبابها ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مليان يا ابا جمعه ..
د محمد ماجد بخش
جنازة كيف !! من غير حضور الميت أو من غير دفن !! أنتم لا تزالون تحسبون أن بريطانيا العظمى موجودة . بلفور مات أيضا

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