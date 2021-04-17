شاهد.. لبناني بعد توزيع السلال الغذائية: " بدون المملكة ما نسوى شيء "

بيروت (صدى):
ظهر مواطن لبناني خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل كرتونة تحتوي على مواد غذائية يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على المواطنين اللبنانيين .
ووجه المواطن اللبناني عبارات الشكر للمملكة لوقوفها بجانب لبنان في الظروف التي تمر بها البلدان ، مرددا عبارة" من غير المملكة لانسوى شيء"
يجدر الإشارة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.
وجرى توزيع 1,229 سلة غذائية رمضانية أمس في مناطق طرابلس، ودده، والكورة، وصور، استفاد منها 6,145 فردا.
ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اللبنانية للعام 1442هـ.