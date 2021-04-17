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بالفيديو.. قصة انتصار عبدالله جمعة للسعوديات بأرامكو وابتعاثهن لدراسة علوم الأرض

منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة انتصار عبدالله جمعة للسعوديات بأرامكو وابتعاثهن لدراسة علوم الأرض

الرياض (صدى):
كشف أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو، اليوم السبت، قصة انتصار عبدالله جمعة، رئيس الشركة السابق للسعوديات بها ومنحهن قروض السكن وابتعاثهن لدراسة علوم الأرض المتعلقة بالنفط لأول مرة.

وقال أمين الناصر، خلال مشاركته مع برنامج " اللقاء من الصفر" على قناة "mbc"، أن خلال فترة رئاسة عبدالله جمعة للشركة تلقى جميع العاملين رسالة تحثهم على الابتكار.

ومن جانبه، أوضح عبدالله جمعة، أنهم قاموا ببرامج كثيرة لمساعدة المحتاجين والأيتام وتنظيف الكورنيش وخلافه، بينما أشار أمين الناصر إلى تأسيس الجائزة السنوية لرئيس الشركة في مجال البيئة.

ويأتي ذلك إلى جانب التوسع في برامج المواطنة وخدمة المجتمع وبرامج توظيف المرأة وفرص ابتعاثها في تخصصات هندسية والمساواة بينهم وبين الرجال في قرض السكن والتدريب المهني.

https://twitter.com/i/status/1383416480771973138

شركة أرامكو
النفط
أمين الناصر
عبدالله جمعة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تحملوني.. وحدات الثقل لها علاقة بوحدات الثقالة & وحدات الثقالة تمثل لوحدة مجموع الثقل ! لكن ثقالة الثقل غير ثقالة مجموع الثقل إلا في تمثيل الثقالة المغناطيسية & وهي ثقالة محورية تمثل للثقالة الكلية من خلال ثقل وحدة المركز & وهنا نوضح أنها ثقالتين عددية ومغناطيسية وكلاهما فراغية ومحورية وهما وحدة العنصر الذرية ووحدة العنصر العددية & كذلك هي وحدات العناصر العددية ووحدات ذرات العناصر التي تمثل بوحدات ثقالة مماثلة لوحدات العنصر المغناطيسية يعني كلاهما وحدات ثقالة مغناطيسية تمثل لمجموع ذرات العنصر وتمثل لمجموع ذرات العناصر بدلالة عددية ممثلة بالثقالة المغناطيسية العددية & وليست الثقالة العددية الثقالية الفراغية البنائية الخاصة بتمثيل درجة الثقل المركزية الممثلة وهي لب المحور المغناطيسي للكتلتين الثقالية التي تمثل للمجموع & والمغناطيسية التي تمثل بوحدات مجموع وحدة المجموع
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك يتربى بعزك ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من بلهاء مع دبابها ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مليان يا ابا جمعه ..
د محمد ماجد بخش
جنازة كيف !! من غير حضور الميت أو من غير دفن !! أنتم لا تزالون تحسبون أن بريطانيا العظمى موجودة . بلفور مات أيضا

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