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" الموارد البشرية " تعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج " فني رعاية مرضى "

منذ 34 دقيقة
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" الموارد البشرية " تعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج " فني رعاية مرضى "

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج "فني رعاية مرضى" للجنسين وذلك من يوم غد الأحد الموافق 18/04/2021م وحتى يوم الخميس الموافق 06/05/2021م، وذلك ضمن إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لفني رعاية مرضى، كما يمنح العديد من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً إلى دعم مالا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم/ المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يومًا الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات "أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية".

وتدعو الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي من هــــنـــا.

يذكر بأن الوزارة قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها "برنامج الترميز الطبي ومساعد طبيب أسنان" وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في كافة التخصصات والبرامج المختلفة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وزارة الموارد البشرية
فني رعاية مرضى

التعليقات

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
اذا الاتحاد الاسيوي رفض تسمية الملف بمرسول باك وقفت على كاتب عنده الحياد وشفافيه ولاتبغون الكل زي ربعكم تكذبون الكذبه وتصدقونها اجل النصر صار اقوى الفرق الاسيوي ايش رصيدك يابو بطولات بالقراطيس
Reem
في العسد يبغالنا حظر مافيه تفاهم مع الناس الا كذا
omar
مافى فار مافى بلنتيات مافى فوز
واحد منصف
للاسف في الاسواق ازدحام كبير جدا الله يستر سياتي الله والناس في المنتزهات واماكن الترفيه نرجو حظر ايام العيد في الليل فقط او منع المطاعم واماكن الترفيه ايام العيد فقط
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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