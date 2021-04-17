بالفيديو.. الحج والعمرة: من يريد الحجز للعمرة بإمكانه دخول تطبيق اعتمرنا كل 3 ساعات

مكة المكرمة (صدى):
أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم السبت، أن تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا يعملان على التوازي، كما يوجد اتصال تقني بين التطبيقين يتبادل فيها المعلومات.
وقال الدكتور مشاط خلال تقرير لقناة "الإخبارية" أنه سيتم السير بمستوى من التشغيل بهذه الطريقة حتى يتم الوصول إلى مرحلة ثبات، لافتًا إلى أن طريقة جدولة التصاريح وإتاحتها لم تكن كما كانت في السابق.
وأشار نائب وزير الحج والعمرة، إلى أنه يتم إتاحتها بشكل أسبوعي وبشكل يومي وأيضًا كل 3 ساعات، مضيفًا: "من يريد الحجز للعمرة بإمكانه دخول تطبيق اعتمرنا كل 3 ساعات".