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بالفيديو.. الحج والعمرة: من يريد الحجز للعمرة بإمكانه دخول تطبيق اعتمرنا كل 3 ساعات

منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. الحج والعمرة: من يريد الحجز للعمرة بإمكانه دخول تطبيق اعتمرنا كل 3 ساعات

مكة المكرمة (صدى):
أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم السبت، أن تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا يعملان على التوازي، كما يوجد اتصال تقني بين التطبيقين يتبادل فيها المعلومات.

وقال الدكتور مشاط خلال تقرير لقناة "الإخبارية" أنه سيتم السير بمستوى من التشغيل بهذه الطريقة حتى يتم الوصول إلى مرحلة ثبات، لافتًا إلى أن طريقة جدولة التصاريح وإتاحتها لم تكن كما كانت في السابق.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة، إلى أنه يتم إتاحتها بشكل أسبوعي وبشكل يومي وأيضًا كل 3 ساعات، مضيفًا: "من يريد الحجز للعمرة بإمكانه دخول تطبيق اعتمرنا كل 3 ساعات".

 

الحج والعمرة
تطبيق اعتمرنا
توكلنا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8152
منذ 35 دقيقة
وكيل الوزارة معالي زميلي في المدرسة في ثانوية الملك عبدالعزيز . قبل عام ١٤٠٠

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
اذا الاتحاد الاسيوي رفض تسمية الملف بمرسول باك وقفت على كاتب عنده الحياد وشفافيه ولاتبغون الكل زي ربعكم تكذبون الكذبه وتصدقونها اجل النصر صار اقوى الفرق الاسيوي ايش رصيدك يابو بطولات بالقراطيس
Reem
في العسد يبغالنا حظر مافيه تفاهم مع الناس الا كذا
omar
مافى فار مافى بلنتيات مافى فوز
واحد منصف
للاسف في الاسواق ازدحام كبير جدا الله يستر سياتي الله والناس في المنتزهات واماكن الترفيه نرجو حظر ايام العيد في الليل فقط او منع المطاعم واماكن الترفيه ايام العيد فقط
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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