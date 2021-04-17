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الصحة: التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بكورونا

منذ ساعة
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الصحة: التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بكورونا

الرياض (صدى):
أكدت الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا ، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا ً على صحة وسلامة الجميع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (948) حالة مؤكدة وتعافي (775) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9449) منها (1018) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (404054) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (387795) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6810).

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

وزارة الصحة
الصحة
فيروس كورونا

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 123
منذ 24 دقيقة
للاسف في الاسواق ازدحام كبير جدا
الله يستر سياتي الله والناس في المنتزهات واماكن الترفيه
نرجو حظر ايام العيد في الليل فقط
او منع المطاعم واماكن الترفيه ايام العيد فقط
Reem
Reem عدد التعليقات : 220
منذ 4 دقائق
في العسد يبغالنا حظر مافيه تفاهم مع الناس الا كذا

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
اذا الاتحاد الاسيوي رفض تسمية الملف بمرسول باك وقفت على كاتب عنده الحياد وشفافيه ولاتبغون الكل زي ربعكم تكذبون الكذبه وتصدقونها اجل النصر صار اقوى الفرق الاسيوي ايش رصيدك يابو بطولات بالقراطيس
Reem
في العسد يبغالنا حظر مافيه تفاهم مع الناس الا كذا
omar
مافى فار مافى بلنتيات مافى فوز
واحد منصف
للاسف في الاسواق ازدحام كبير جدا الله يستر سياتي الله والناس في المنتزهات واماكن الترفيه نرجو حظر ايام العيد في الليل فقط او منع المطاعم واماكن الترفيه ايام العيد فقط
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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