حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس ليوم غدًا الأحد؛ حيث كشف عن وجود سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
وأوضح المركز، أن البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي ب سرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
وأشار إلى ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، فيما حالة البحر: متوسط الموج، بينما الخليج العربي: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج: متر إلى متر ونصف، حالة البحر: متوسط الموج.