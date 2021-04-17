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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

منذ ساعة
1818
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس ليوم غدًا الأحد؛ حيث كشف عن وجود سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأوضح المركز، أن البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي ب سرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وأشار إلى ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، فيما حالة البحر: متوسط الموج، بينما الخليج العربي: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج: متر إلى متر ونصف، حالة البحر: متوسط الموج.

 

 

الطقس
مركز الأرصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
اذا الاتحاد الاسيوي رفض تسمية الملف بمرسول باك وقفت على كاتب عنده الحياد وشفافيه ولاتبغون الكل زي ربعكم تكذبون الكذبه وتصدقونها اجل النصر صار اقوى الفرق الاسيوي ايش رصيدك يابو بطولات بالقراطيس
Reem
في العسد يبغالنا حظر مافيه تفاهم مع الناس الا كذا
omar
مافى فار مافى بلنتيات مافى فوز
واحد منصف
للاسف في الاسواق ازدحام كبير جدا الله يستر سياتي الله والناس في المنتزهات واماكن الترفيه نرجو حظر ايام العيد في الليل فقط او منع المطاعم واماكن الترفيه ايام العيد فقط
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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