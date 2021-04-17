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"الشباب" يناقش إقامة مباريات ودية قبل لقاء الهلال
منذ 49 دقيقة
1616
ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر اليوم السبت أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب كارلوس هيرنانديز يبحث مع إدارة ناديه إقامة مباريات ودية .
ومن المقرر مناقشة الإقتراح في اجتماع غداً لخوض المباريات الودية قبل لقاء الهلال .
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الشباب
الهلال
كارلوس هيرنانديز
التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
.4love
يتعليق ٢ انت إلي يتبرع ولا هو ههههه😹
د محمد ماجد بخش
٥٠٠ ألف مرة قالوها الحكماء : الأديب والمفكر والعالم لا يتقاعد أبدا يظل على مقاعد الدراسة حتى يموت أو يعزل رحمه الله تعالى في كل حال
ط 🍹🍹🍹
وما حكم من يحرم المستحقين للزكاة منها ؟
د محمد ماجد بخش
وما رميت إذ رميت لكن الله رمى
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