مدرب النصر السابق يقترح إطلاق اسم مارادونا على بطولة كوبا أمريكا القادمة

نواف السالم (صدى):
كشف رينيه هيجيتا الحارس الكولومبي، ومدرب حراس مرمى النصر السابق، عن اقتراحه بإطلاق اسم دييجو أرماندو مارادونا على النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا، تكريماً لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني الذي فارق الحياة يوم 25 نوفمبر من العام الماضي، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وكتب هيجيتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نقترب من استقبال أفضل المنتخبات في أمريكا الجنوبية، وتقترب بطولة كوبا أمريكا التي ستستضيفها كولومبيا والأرجنتين.. يا للروعة!، يجب أن تكون البطولة تأبيناً لدييجو أرماندو مارادونا، يجب تسميتها كوبا أمريكا دييجو أرماندو مارادونا" .
ومن المنتظر أن تقام بطولة كوبا أمريكا بشكل مشترك في الأرجنتين وكولومبيا في الفترة بين 13 يونيو و10 يوليو، فيما كان هيجيتا صديقاً لمارادونا، وقد كشف في أكثر من مناسبة عن إعجابه به كلاعب وشخص.