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مدرب النصر السابق يقترح إطلاق اسم مارادونا على بطولة كوبا أمريكا القادمة

منذ 59 دقيقة
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مدرب النصر السابق يقترح إطلاق اسم مارادونا على بطولة كوبا أمريكا القادمة

نواف السالم (صدى):
كشف رينيه هيجيتا الحارس الكولومبي، ومدرب حراس مرمى النصر السابق، عن اقتراحه بإطلاق اسم دييجو أرماندو مارادونا على النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا، تكريماً لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني الذي فارق الحياة يوم 25 نوفمبر من العام الماضي، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وكتب هيجيتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نقترب من استقبال أفضل المنتخبات في أمريكا الجنوبية، وتقترب بطولة كوبا أمريكا التي ستستضيفها كولومبيا والأرجنتين.. يا للروعة!، يجب أن تكون البطولة تأبيناً لدييجو أرماندو مارادونا، يجب تسميتها كوبا أمريكا دييجو أرماندو مارادونا" .

ومن المنتظر أن تقام بطولة كوبا أمريكا بشكل مشترك في الأرجنتين وكولومبيا في الفترة بين 13 يونيو و10 يوليو، فيما كان هيجيتا صديقاً لمارادونا، وقد كشف في أكثر من مناسبة عن إعجابه به كلاعب وشخص.

 

النصر
مارادونا
كوبا أمريكا
هيجيتا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8148
منذ 23 دقيقة
يا ليل ما أطولك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
.4love
يتعليق ٢ انت إلي يتبرع ولا هو ههههه😹
د محمد ماجد بخش
٥٠٠ ألف مرة قالوها الحكماء : الأديب والمفكر والعالم لا يتقاعد أبدا يظل على مقاعد الدراسة حتى يموت أو يعزل رحمه الله تعالى في كل حال
ط 🍹🍹🍹
وما حكم من يحرم المستحقين للزكاة منها ؟
د محمد ماجد بخش
وما رميت إذ رميت لكن الله رمى

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