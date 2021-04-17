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بالفيديو.. «الزعاق» يحذر من مجاري الشعاب والأودية

منذ ساعة
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بالفيديو.. «الزعاق» يحذر من مجاري الشعاب والأودية

الرياض (صدى):
أكد الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أنه خلال هذه الأيام يجب الحذر بكل ما تعنيه الكلمة من مجاري الشعاب والأودية.

وأوضح خالد الزعاق، خلال تقرير مصور لقناة "العربية" : "نحن نعيش في موسم المراويح أو السريات وهي الموسم الأخطر في السنة، من حيث قوة عصف الريح الهابطة وغزارة السيول والمصحوبة بحبات البرد ذات الطابع الفجائي".

وقال "الزعاق" أنه منذ القدم يتم التحذير من الدخول إلى مجاري الشعاب والأودية في كافة الأماكن والأزمنة، لأنها في الصيف تكون مراتع للهوام السامة، وفي غيره تكون مجاري للسيول؛ فهي تمثل خطورة بالغة خاصة في الأمطار الفجائية.

خالد الزعاق
الأودية
مجاري الشعاب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
.4love
يتعليق ٢ انت إلي يتبرع ولا هو ههههه😹
د محمد ماجد بخش
٥٠٠ ألف مرة قالوها الحكماء : الأديب والمفكر والعالم لا يتقاعد أبدا يظل على مقاعد الدراسة حتى يموت أو يعزل رحمه الله تعالى في كل حال
ط 🍹🍹🍹
وما حكم من يحرم المستحقين للزكاة منها ؟
د محمد ماجد بخش
وما رميت إذ رميت لكن الله رمى

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