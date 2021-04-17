الأعداد السابقة للصحيفة

مجلس الأمن يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي

منذ ساعة
1823
1
مجلس الأمن يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي

نيويورك (صدى):
رحب مجلس الأمن الدولي، بمبادرة المملكة العربية السعودية التي أعلنتها في الثاني والعشرين من مارس الماضي، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي الليلة الماضية، أن المبادرة تتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار في عموم اليمن، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة.

وأشار البيان، إلى دعوة أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية للانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وتسوية سياسية شاملة، وفقا للأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا مجلس الأمن، إلى المشاركة الشاملة والمتساوية والهادفة للنساء، ومشاركة الشباب، بما يتماشى مع القرارات السابقة، مشيراً إلى التزام أعضاء المجلس القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وأدان أعضاء مجلس الأمن، الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، كما طالبوا بوقف تصعيدهم في محافظة مأرب اليمنية.

وحمّل البيان ميليشيا الحوثي مسؤولية الخطر الجسيم الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ودعا إلى تسهيلهم العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة، لإجراء تقييم أساسي ومهمة الإصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة الانتهاء من القضايا العالقة.

المملكة
مجلس الأمن
الأزمة اليمنية
حل سياسي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8129
منذ 41 دقيقة
حنا جسد فيه سلمان روح .. حنا بلد للخير نبني صروح
في يدنا كتاب الله .. وفي يدنا الحسام
إخوان من طاع الله في حرب وسلام
الله معك يا بلادي ..

لي ديرةٍ عالي السحاب .. يسكن في شم جبالها
اطهر ثرى .. وأغلى تراب .. تفخر بفعل رجالها
حنا جسد فيه سلمان روح .. حنا بلد للخير نبني صروح
في يدنا كتاب الله .. وفي يدنا الحسام
إخوان من طاع الله في حرب وسلام
الله معك يا بلادي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الملل
راح يجيك يوم وتندم
د محمد ماجد بخش
رجال الأعمال عليهم واجبات ومسؤليات وعليهم طرح المبادرات وتقويم الإعوجاج بما يحقق المصالح المشتركة فما المانع من إنشاء دور رعاية لصنف طعام يتقدم إليه من يرغب ويعمل تحت إشراف وينتج منتجا يسوق عن طريق دور النقل والتخصص في التغليف تحت منصة موحدة
مسلم
معنى شهادة أن محمداً رسول الله ﷺ: طاعته فيما أمر, وتصديقه فيما أخبر, واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
الملل
ماتنفعك اعمالك اذا لم تؤمن بالله ربا وحده لاشريك له وبمحمد نبيا ورسولا
الملل
والله من العيب انا نحضر عندنا المعفنين في برنامج ساقط ممل ومكرر اسوء مافي الشخص انه يبيع كرمته لاجل المال

أخر الأخبار

500 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في تعليم الرياض غداً
500 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في تعليم الرياض غداً
منذ 9 دقائق 1286
بالصور.. مواصفات مذهلة لـ "جيب جراند شيروكي 2021 "
بالصور.. مواصفات مذهلة لـ "جيب جراند شيروكي 2021 "
منذ 15 دقيقة 1198
تحذيرات خطيرة من شراء المجمدات والعصائر الرمضانية مجهولة المصدر
تحذيرات خطيرة من شراء المجمدات والعصائر الرمضانية مجهولة المصدر
منذ 20 دقيقة 1188
بالفيديو.. محمد رمضان يعلن عن مشاركته في «فري فاير» من أعلى برج خليفة
بالفيديو.. محمد رمضان يعلن عن مشاركته في «فري فاير» من أعلى برج خليفة
منذ 25 دقيقة 480
خالد النمر ينصح مرضى الضغط بالابتعاد عن المخللات
خالد النمر ينصح مرضى الضغط بالابتعاد عن المخللات
منذ 30 دقيقة 1418
مصر توضح حقيقة تعرضها لكتل هوائية سامة
مصر توضح حقيقة تعرضها لكتل هوائية سامة
منذ 45 دقيقة 1799
الكشف عن مواصفات أحدث سيارات هيونداي "سانتا كروز" البيك آب رسمياً
الكشف عن مواصفات أحدث سيارات هيونداي "سانتا كروز" البيك آب رسمياً
منذ 50 دقيقة 1666
رامز جلال متهم بالتحرش بالراقصه لورديانا في برنامجه
رامز جلال متهم بالتحرش بالراقصه لورديانا في برنامجه
منذ 59 دقيقة 1359
سطو مسلح على منزل " سمولينج "
سطو مسلح على منزل " سمولينج "
منذ ساعة 1607
محمد رشاد يرد على طليقته: كلام "قليل الأدب" من "جوعان شهرة"
محمد رشاد يرد على طليقته: كلام "قليل الأدب" من "جوعان شهرة"
منذ ساعة 747