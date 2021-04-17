وظائف صحية شاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، للجنسين بنظام التعاقد المؤقت "لوكم" للعمل في المراكز الصحية التابعة للإدارة العامة لصحة السجون.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب نائب: الحصول على شهادة البورد العربي أو السعودي أو الأمريكي أو الزمالة، الحصول على شهادة التأهيل في نفس التخصص، فضلًا عن طبيب مقيم/ الطب البشري: الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص الجراحة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "ساري"، والحصول على إجازة فعلية من العمل وإرفاق صورة منها، واجتياز المقابلة الشخصية، بينما التقديم متاح اليوم عبر البريد التالي: [email protected] من خلال إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة بالعنوان.