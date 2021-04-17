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وظائف صحية شاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

منذ ساعة
1715
وظائف صحية شاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، للجنسين بنظام التعاقد المؤقت "لوكم" للعمل في المراكز الصحية التابعة للإدارة العامة لصحة السجون.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب نائب: الحصول على شهادة البورد العربي أو السعودي أو الأمريكي أو الزمالة، الحصول على شهادة التأهيل في نفس التخصص، فضلًا عن طبيب مقيم/ الطب البشري: الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص الجراحة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "ساري"، والحصول على إجازة فعلية من العمل وإرفاق صورة منها، واجتياز المقابلة الشخصية، بينما التقديم متاح اليوم عبر البريد التالي: [email protected] من خلال إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة بالعنوان.

 

 

وظائف
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

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أحدث التعليقات

الملل
راح يجيك يوم وتندم
د محمد ماجد بخش
رجال الأعمال عليهم واجبات ومسؤليات وعليهم طرح المبادرات وتقويم الإعوجاج بما يحقق المصالح المشتركة فما المانع من إنشاء دور رعاية لصنف طعام يتقدم إليه من يرغب ويعمل تحت إشراف وينتج منتجا يسوق عن طريق دور النقل والتخصص في التغليف تحت منصة موحدة
مسلم
معنى شهادة أن محمداً رسول الله ﷺ: طاعته فيما أمر, وتصديقه فيما أخبر, واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
الملل
ماتنفعك اعمالك اذا لم تؤمن بالله ربا وحده لاشريك له وبمحمد نبيا ورسولا
الملل
والله من العيب انا نحضر عندنا المعفنين في برنامج ساقط ممل ومكرر اسوء مافي الشخص انه يبيع كرمته لاجل المال

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