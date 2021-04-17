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واتساب يحذر مجددًا بتطبيق سياسات الخصوصية الجديدة

منذ 49 دقيقة
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واتساب يحذر مجددًا بتطبيق سياسات الخصوصية الجديدة

وكالات (صدى):
عاد تطبيق "واتساب" للمراسلات الفورية، ليؤكد الموعد الجديد الخاص بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة التي أعلن عنها في وقت سابق.

وأوضح "واتساب" إن 15 مايو المقبل سيكون آخر موعد للموافقة على السياسة المعدلة؛ وذلك بعد تأجيل موعد تطبيقها الذي كان مقررًا في 8 فبراير الماضي، مجددًا التأكيد على أن المحادثات الخاصة التي يجريها المستخدمون مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم، ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين.

وكشف التطبيق طبيعة بيانات المستخدمين التي سيقوم بمشاركتها مع شركات مثل "فيسبوك"، والتي ستشمل معلومات تسجيل حسابات المستخدمين كأرقام هواتفهم، وبيانات المعاملات مثل "استخدام أدوات فيسبوك باي"، والتفاعل مع الشركات المقدمة للخدمات، ومعلومات تتعلق بالجهاز المستخدم، إلى جانب عنوان بروتوكول الإنترنت.

واتساب
سياسة الخصوصية

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كفو، بيض الله وجيهكم،وجعلها في موازين أعمالكم، وجزاكم الله خير..
د محمد ماجد بخش
قبل التظلم وقبل التقاعد أن يأتي أحدهم أو كلاهما أود القول وأنا بعيد وقريب في إقصاء وتواجد في حالة مفروضة ومرفوضة أو القول والتأكيد في اختصاصي وفي صميم مجالي العلمي أن علم الذرة الحالي قائم على فرضية رياضية والحقائق العلمية والعملية التي تمثلها الطرائق ليست علما كأن يصنع الإنسان الجاهلي وثنا أو صنعا من تمر ثم إذا جاع أكله . ولأنه فاقد المعنى والتأصيل حقا فإن ما أرغب الإشارة إليه قبيل حلول التقاعد أو التظلم بصفة خاصة فردية ولست موكلا بأحد ولا يمكنني ذلك ولا أرغب فأنا أنقل خبراتي البحثية وحسب والتي لم تعط مجالا أو فرصة أو مكانة لأسباب أو لأخرى . إن سبب التمثيل والتعامل بدمج ذرات العنصر وذرات العناصر في وحدات ذرية مشتركة عدديا ومكافئة مغناطيسيا ومرتبة بنائيا ومحسوبة كميا ليس علما حقيقيا نظريا ولا عمليا ولا تكنولوجيا حيث تلك الوحدات هي للفراغ المحدد لكل فئة ودرجته النسبية على مستويات عديدة منها التأثير والمجموع والثبات ودرجات الثقل والارتباط والفراغ القياسي المحدد أو الموحد في بيان المقارنة بين الكتل الذرية على مستوى التأثير النووي المغناطيسي وحسب وتطبيقات ذلك النوعية تدخل في العلاج وأهم شيء في آلية مكافحة الفيروس المستجد كوفيد K وهو الاسم الصحيح له من ناحية زمن الظهور والعبور إلى الخلية الحية بعد مراحل النمو والتعزيز التي مر بها . لو أردتم إحالتي للتقاعد فلن أتكلم ولن أتظلم لأن الظلم قد وقع والقلب قد انفطر والأزمة قد بلغت ذروة سنام الجمل على صعيد شخص مغلوب على أمره أمام قرار صادم أو نادم
الموراد البشرية
الكاتب مهووس بالنصر مع أنه غير ميوله والكاتب ذابحه كره العالمي علشان كذا يكتب ملعب جامعة الملك سعود ونسى أن مسماه مرسول بارك أو ملعب النصر .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله زي العام تماماً
mohsen
امراة مطلقة جارتي اتهمتني بالتحرش ماذا افعل

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