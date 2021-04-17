واتساب يحذر مجددًا بتطبيق سياسات الخصوصية الجديدة

وكالات (صدى):
عاد تطبيق "واتساب" للمراسلات الفورية، ليؤكد الموعد الجديد الخاص بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة التي أعلن عنها في وقت سابق.
وأوضح "واتساب" إن 15 مايو المقبل سيكون آخر موعد للموافقة على السياسة المعدلة؛ وذلك بعد تأجيل موعد تطبيقها الذي كان مقررًا في 8 فبراير الماضي، مجددًا التأكيد على أن المحادثات الخاصة التي يجريها المستخدمون مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم، ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين.
وكشف التطبيق طبيعة بيانات المستخدمين التي سيقوم بمشاركتها مع شركات مثل "فيسبوك"، والتي ستشمل معلومات تسجيل حسابات المستخدمين كأرقام هواتفهم، وبيانات المعاملات مثل "استخدام أدوات فيسبوك باي"، والتفاعل مع الشركات المقدمة للخدمات، ومعلومات تتعلق بالجهاز المستخدم، إلى جانب عنوان بروتوكول الإنترنت.