المخاوف تتصاعد من لقاح "موديرنا" بسبب جلطات الدم

وكالات (صدى):
تعرض رجل لإصابة بجلطة خطيرة كادت أن تودي بحياته، وذلك بعد حصوله على لقاح "موديرنا" الأمريكي، لتتصاعد المخاوف الطبية في أمريكا والعديد من الدول التي تستخدم اللقاح.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشخص البالغ من العمر 49 عاما من مدينة برايتون في ولاية كولورادو الأميركية، أدخل إلى غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات الولاية، إثر معاناته لآلام وتورم في ساقه اليسرى، بعد مرور أسبوع على تطعيمه بلقاح "موديرنا".
وتم تشخيص حالته على أنها جلطة أصابت الأوردة العميقة، وبأنها مختلفة عن أنواع الجلطات الأخرى التي سجلت مع تطعيمات مثل "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون".
وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد أعلنت مؤخرا، أنها وجدت صلة محتملة بين لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا وجلطات دموية "نادرة"، لكنها أوضحت أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق المخاطر.