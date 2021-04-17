التشكيلة المتوقعة للنصر أمام السد القطري

ماجد محمد (صدى):
يواجه نادي النصر، نظيره السد القطري، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب مدينة الملك سعود، الساعة 21:00 مساءًا.
وقد يعتمد النصر على تشكيلة تضم الحارس الأسترالي براد جونز، وأمامه الرباعي: عبد الله مادو، وعبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وسلطان الغنام، في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط: البرازيلي بيتروس ماثيوس، وعبدالمجيد الصليهم، وأمامهما سامي النجعي مع الثنائي عبدالفتاح عسيري، والمغربي نور الدين أمرابط، خلف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وكان قد تعادل الوحدات الأردني مع النصر 0/0، كما تعادل فولاد مع السد بنتيجة 1/1، وتقابل الفريقان في دور المجموعات للنسخة الماضية من دوري الأبطال، وتعادلا بنتيجة 2/2 في المملكة و1/1 في قطر.
وتعد هذه هي أول مباراة للنصر تحت قيادة مدربه الجديد البرازيلي مانو مينيز وسط العديد من التحديات التي تواجه العالمي في مشواره نحو استعادة البريق وإنهاء تراجع النتائج الذي ضرب الفريق خلال الفترة الأخيرة.