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التشكيلة المتوقعة للنصر أمام السد القطري

منذ ساعة
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التشكيلة المتوقعة للنصر أمام السد القطري

ماجد محمد (صدى):
يواجه نادي النصر، نظيره السد القطري، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب مدينة الملك سعود، الساعة 21:00 مساءًا.

وقد يعتمد النصر على تشكيلة تضم الحارس الأسترالي براد جونز، وأمامه الرباعي: عبد الله مادو، وعبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وسلطان الغنام، في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط: البرازيلي بيتروس ماثيوس، وعبدالمجيد الصليهم، وأمامهما سامي النجعي مع الثنائي عبدالفتاح عسيري، والمغربي نور الدين أمرابط، خلف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان قد تعادل الوحدات الأردني مع النصر 0/0، كما تعادل فولاد مع السد بنتيجة 1/1، وتقابل الفريقان في دور المجموعات للنسخة الماضية من دوري الأبطال، وتعادلا بنتيجة 2/2 في المملكة و1/1 في قطر.

وتعد هذه هي أول مباراة للنصر تحت قيادة مدربه الجديد البرازيلي مانو مينيز وسط العديد من التحديات التي تواجه العالمي في مشواره نحو استعادة البريق وإنهاء تراجع النتائج الذي ضرب الفريق خلال الفترة الأخيرة.

 

النصر
دوري أبطال آسيا
السد القطري

التعليقات

الموراد البشرية
الموراد البشرية عدد التعليقات : 1
منذ 16 دقيقة
الكاتب مهووس بالنصر مع أنه غير ميوله والكاتب ذابحه كره العالمي علشان كذا يكتب ملعب جامعة الملك سعود ونسى أن مسماه مرسول بارك أو ملعب النصر .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كفو، بيض الله وجيهكم،وجعلها في موازين أعمالكم، وجزاكم الله خير..
د محمد ماجد بخش
قبل التظلم وقبل التقاعد أن يأتي أحدهم أو كلاهما أود القول وأنا بعيد وقريب في إقصاء وتواجد في حالة مفروضة ومرفوضة أو القول والتأكيد في اختصاصي وفي صميم مجالي العلمي أن علم الذرة الحالي قائم على فرضية رياضية والحقائق العلمية والعملية التي تمثلها الطرائق ليست علما كأن يصنع الإنسان الجاهلي وثنا أو صنعا من تمر ثم إذا جاع أكله . ولأنه فاقد المعنى والتأصيل حقا فإن ما أرغب الإشارة إليه قبيل حلول التقاعد أو التظلم بصفة خاصة فردية ولست موكلا بأحد ولا يمكنني ذلك ولا أرغب فأنا أنقل خبراتي البحثية وحسب والتي لم تعط مجالا أو فرصة أو مكانة لأسباب أو لأخرى . إن سبب التمثيل والتعامل بدمج ذرات العنصر وذرات العناصر في وحدات ذرية مشتركة عدديا ومكافئة مغناطيسيا ومرتبة بنائيا ومحسوبة كميا ليس علما حقيقيا نظريا ولا عمليا ولا تكنولوجيا حيث تلك الوحدات هي للفراغ المحدد لكل فئة ودرجته النسبية على مستويات عديدة منها التأثير والمجموع والثبات ودرجات الثقل والارتباط والفراغ القياسي المحدد أو الموحد في بيان المقارنة بين الكتل الذرية على مستوى التأثير النووي المغناطيسي وحسب وتطبيقات ذلك النوعية تدخل في العلاج وأهم شيء في آلية مكافحة الفيروس المستجد كوفيد K وهو الاسم الصحيح له من ناحية زمن الظهور والعبور إلى الخلية الحية بعد مراحل النمو والتعزيز التي مر بها . لو أردتم إحالتي للتقاعد فلن أتكلم ولن أتظلم لأن الظلم قد وقع والقلب قد انفطر والأزمة قد بلغت ذروة سنام الجمل على صعيد شخص مغلوب على أمره أمام قرار صادم أو نادم
الموراد البشرية
الكاتب مهووس بالنصر مع أنه غير ميوله والكاتب ذابحه كره العالمي علشان كذا يكتب ملعب جامعة الملك سعود ونسى أن مسماه مرسول بارك أو ملعب النصر .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله زي العام تماماً
mohsen
امراة مطلقة جارتي اتهمتني بالتحرش ماذا افعل

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