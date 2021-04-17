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صورة قديمة في السوق الرئيسي بمدينة السيح قبل 76 عام
منذ 57 دقيقة
849
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التعليقات
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أحدث التعليقات
يوسف العسيس
السؤال / اين ستذهب هذه الأموال ومنهو المتصرف الرئيسي فيها وهل هناك متابعة صارمه عليه وعلى الاموال ومن هم الفئه المستهدفه لهذه الأموال .أيضا منهم في الضمان الاجتماعي اليسوا بأحق بهذه الأموال فيه ناس مقدمين من سنتين وسنه وماجاهم شي .
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
صفر * صفر = صفر ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاهما الله خير ..
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