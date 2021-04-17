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بالفيديو.. معلومات جديدة حول محاكمة عمر البشير

منذ ساعة
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بالفيديو.. معلومات جديدة حول محاكمة عمر البشير

الخرطوم (صدى):
أزاح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الستار عن معلومات جديدة حول محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وأكد البرهان، خلال مقابلة له مع قناة "الحدث"، أمس الجمعة، على أن السودانيين متفقون على مسألة محاكمة الرئيس السابق، لافتًا إلى أن الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته.

وفي السياق نفسه، قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني أن المحكمة الدولية "لا تعارض محاكمة البشير في السودان أو في أي مكان آخر يُتفق عليه".

ويعد عمر البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور، إلا أن أحد محاميه كان قد أعلن سابقا أن الرئيس المعزول يرفض التعامل مع الجنائية الدولية، معتبراً أنها "سياسية"، ومؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

 

عمر البشير
المحكمة الجنائية الدولية
البرهان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127093
منذ ساعة
طيب ..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كفو، بيض الله وجيهكم،وجعلها في موازين أعمالكم، وجزاكم الله خير..
د محمد ماجد بخش
قبل التظلم وقبل التقاعد أن يأتي أحدهم أو كلاهما أود القول وأنا بعيد وقريب في إقصاء وتواجد في حالة مفروضة ومرفوضة أو القول والتأكيد في اختصاصي وفي صميم مجالي العلمي أن علم الذرة الحالي قائم على فرضية رياضية والحقائق العلمية والعملية التي تمثلها الطرائق ليست علما كأن يصنع الإنسان الجاهلي وثنا أو صنعا من تمر ثم إذا جاع أكله . ولأنه فاقد المعنى والتأصيل حقا فإن ما أرغب الإشارة إليه قبيل حلول التقاعد أو التظلم بصفة خاصة فردية ولست موكلا بأحد ولا يمكنني ذلك ولا أرغب فأنا أنقل خبراتي البحثية وحسب والتي لم تعط مجالا أو فرصة أو مكانة لأسباب أو لأخرى . إن سبب التمثيل والتعامل بدمج ذرات العنصر وذرات العناصر في وحدات ذرية مشتركة عدديا ومكافئة مغناطيسيا ومرتبة بنائيا ومحسوبة كميا ليس علما حقيقيا نظريا ولا عمليا ولا تكنولوجيا حيث تلك الوحدات هي للفراغ المحدد لكل فئة ودرجته النسبية على مستويات عديدة منها التأثير والمجموع والثبات ودرجات الثقل والارتباط والفراغ القياسي المحدد أو الموحد في بيان المقارنة بين الكتل الذرية على مستوى التأثير النووي المغناطيسي وحسب وتطبيقات ذلك النوعية تدخل في العلاج وأهم شيء في آلية مكافحة الفيروس المستجد كوفيد K وهو الاسم الصحيح له من ناحية زمن الظهور والعبور إلى الخلية الحية بعد مراحل النمو والتعزيز التي مر بها . لو أردتم إحالتي للتقاعد فلن أتكلم ولن أتظلم لأن الظلم قد وقع والقلب قد انفطر والأزمة قد بلغت ذروة سنام الجمل على صعيد شخص مغلوب على أمره أمام قرار صادم أو نادم
الموراد البشرية
الكاتب مهووس بالنصر مع أنه غير ميوله والكاتب ذابحه كره العالمي علشان كذا يكتب ملعب جامعة الملك سعود ونسى أن مسماه مرسول بارك أو ملعب النصر .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله زي العام تماماً
mohsen
امراة مطلقة جارتي اتهمتني بالتحرش ماذا افعل

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