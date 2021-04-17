بالفيديو.. معلومات جديدة حول محاكمة عمر البشير

الخرطوم (صدى):
أزاح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الستار عن معلومات جديدة حول محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وأكد البرهان، خلال مقابلة له مع قناة "الحدث"، أمس الجمعة، على أن السودانيين متفقون على مسألة محاكمة الرئيس السابق، لافتًا إلى أن الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته.
وفي السياق نفسه، قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني أن المحكمة الدولية "لا تعارض محاكمة البشير في السودان أو في أي مكان آخر يُتفق عليه".
ويعد عمر البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور، إلا أن أحد محاميه كان قد أعلن سابقا أن الرئيس المعزول يرفض التعامل مع الجنائية الدولية، معتبراً أنها "سياسية"، ومؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.