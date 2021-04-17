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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ ساعة
1588
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أجزاء من مناطق( حائل، القصيم ,الرياض), ويستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني (الجوف , تبوك ) تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
الطقس
الارصاد

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
تشافي عرف كيف يتعامل مع صغير مرسول باك يرفع فيهم عشان يجلدهم جلد
Reem
من قوة المسابقات الرمضانيه خرب تويتر
تعب
الدوله تحت مليارات من الأموال وحاسدين العاطل والفقير والمريض على حساب المواطن َالضرايب لاتعليق
زعيم اااسيا
مايحتاج تبحث عن كوره اخذ راسك وبحث عن شوية عقل يمكن تكتشف انك اخذ مقلب بنفسك
حصه
والله العظيم نفسي يجيبوا اللي مصور ويعاقبونه قدر يصور وماقدر يساعد المسن اللي مطروح على الارض

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