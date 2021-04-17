الأعداد السابقة للصحيفة

أشخاص لن يفيدهم أخذ لقاح كورونا

منذ 26 دقيقة
1712
1
أشخاص لن يفيدهم أخذ لقاح كورونا

واشنطن (صدى):
ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الأشخاص الذين يعانون ضعفا في الجهاز المناعي لا يستطيعون إنتاج ما يكفي من الخلايا المضادة لعدوى فيروس كورونا، وهو ما يعني أنهم غير قادرين على التصدي للفيروس حتى بعد أخذهم للقاح.

ومن بين الذين يواجهون هذه المشكلة، الدكتور أندرو ويلويتز، الذي يخضع لحجر داخل البيت منذ أكثر من سنة، ويشرف على الطاقم الطبي الذي يعمل تحت إمرته عن طريق تطبيق "زوم".

واضطر "ويلويتز" للمكوث في البيت لأن خلايا جهازه المناعي تعرضت للتلف بعد خضوعه لعلاج من السرطان في سنة 2019.

ورغم انفراجة أزمة كورونا بالولايات المتحدة، بعدما استفاد ملايين الأشخاص من اللقاح فصاروا يخرجون ويسافرون، يقول الطبيب إنه لا يغادر منزله إلا في حالات قليلة جدا، لأنه ما زال عرضة للخطر.

كورونا
اللقاح

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8109
منذ 22 دقيقة
هذا مثل لا قالوا ضربوا الأعمى على عينه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا دكتور الدكتور يبغاك في فزعة تجسيد قصة حلم صريح وئد وأدا صحيحا .. تكفى يا راشد .. الموهبة موجودة منذ مسرح المتوسط وقبله الابتدائي فقد جسدت دور المرابط الذي قتل على أرض القدس بمسدس أبو شرارة اللي صوته يشبه شكل الجرادة أكيد عندكم فكرة كيف يموت النخيل! الموت والحياة بداية وبداية حياة وموت الأشياء والأعمال والجمال والآمال والأحلام مجرد نهاية قصيرة لبداية جديدة لكن الموت البطيء لرصيد عمل حياتك العلمية والعملية يحتاج إنعاش لأن موته فوات وخسارته سبات وغفلة وموات
د محمد ماجد بخش
عندكم فكرة كيف يموت النخيل! الموت والحياة بداية وبداية حياة وموت الأشياء والأعمال والجمال والآمال والأحلام مجرد نهاية قصيرة لبداية جديدة لكن الموت البطيء لرصيد عمل حياتك العلمية والعملية يحتاج إنعاش لأن موته فوات وخسارته سبات وغفلة وموات
د محمد ماجد بخش
منصة فوق هام السحب الممطرة بالخير على المحسن والمحتاج إنها تجمع بين خيري الدنيا والآخرة أنعم وأكرم بها من منصة حبذا لو كان فيها جناح بر للفواتير الخاصة بالأبحاث العلمية الذاتية التي جانبها الدعم وجار عليها الجور
د محمد ماجد بخش
هذا مثل لا قالوا ضربوا الأعمى على عينه
د محمد ماجد بخش
كلام خمس نجوم

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ 13 ثانية 999
أشخاص لن يفيدهم أخذ لقاح كورونا
أشخاص لن يفيدهم أخذ لقاح كورونا
منذ 26 دقيقة 1717
10 أصيبوا بالاختناق.. تفاصيل نشوب حريق بمول تجاري في الرياض
10 أصيبوا بالاختناق.. تفاصيل نشوب حريق بمول تجاري في الرياض
منذ 31 دقيقة 1521
شاب يضرم النيران في والديه قبل الإفطار
شاب يضرم النيران في والديه قبل الإفطار
منذ 41 دقيقة 449
لقطة حجازي بعد ضياع هجمة المولد وبكاء الأخير في لقاء الباطن تتصدر الترند
لقطة حجازي بعد ضياع هجمة المولد وبكاء الأخير في لقاء الباطن تتصدر الترند
منذ 48 دقيقة 1877
ابنة أركان فؤاد لرامز جلال: "وحياة جزمة أبويا مش هنسكت"
ابنة أركان فؤاد لرامز جلال: "وحياة جزمة أبويا مش هنسكت"
منذ ساعة 692
الوليد بن بدر: كل الأندية لديها شيكات بدون رصيد.. والسويكت اُخرج بطريقة لا تليق
الوليد بن بدر: كل الأندية لديها شيكات بدون رصيد.. والسويكت اُخرج بطريقة لا تليق
منذ ساعة 2292
بالفيديو.. الخثلان يوضح المقصود بساعة الاستجابة يوم الجمعة
بالفيديو.. الخثلان يوضح المقصود بساعة الاستجابة يوم الجمعة
منذ ساعة 2625
بالفيديو..الأمير الوليد بن بدر: في هذه الحالة سأتنازل عن العضوية الذهبية بالنصر
بالفيديو..الأمير الوليد بن بدر: في هذه الحالة سأتنازل عن العضوية الذهبية بالنصر
منذ ساعتين 2367
بالفيديو..راشد الشمراني يروي ذكرياته حول يوم مقتل السادات بمصر
بالفيديو..راشد الشمراني يروي ذكرياته حول يوم مقتل السادات بمصر
منذ ساعتين 2145