10 أصيبوا بالاختناق.. تفاصيل نشوب حريق بمول تجاري في الرياض

محمد السعران (صدى):
على خلفية اندلاع حريق بمول تجاري شمال الرياض أمس الجمعة، كشف المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل عن تفاصيل الواقعة.
وقال الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغ حريق بأحد الأسواق التجارية بشمال الرياض عند 17.22 وتم توجيه على الفور 4 فرق إسعافية للموقع، حيث تم معالجة 9 حالات مصابة باختناق ونقل حالة واحدة.
وأوضح الجلاجل أنه تم الانتهاء من الحدث عند الساعة 22.49 ، كما شاركت القيادة الميدانية في مباشرة الحادث، حتى الانتهاء منه وشاركت في عمليات الإسعاف التوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.
ونوه الجلاجل على تعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.
وثمن الجلاجل تجاوب قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الاسعافية للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.
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