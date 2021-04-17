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10 أصيبوا بالاختناق.. تفاصيل نشوب حريق بمول تجاري في الرياض

منذ 30 دقيقة
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10 أصيبوا بالاختناق.. تفاصيل نشوب حريق بمول تجاري في الرياض

محمد السعران (صدى):
على خلفية اندلاع حريق بمول تجاري شمال الرياض أمس الجمعة، كشف المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل عن تفاصيل الواقعة.

وقال الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغ حريق بأحد الأسواق التجارية بشمال الرياض عند 17.22 وتم توجيه على الفور 4 فرق إسعافية للموقع، حيث تم معالجة 9 حالات مصابة باختناق ونقل حالة واحدة.

وأوضح الجلاجل أنه تم الانتهاء من الحدث عند الساعة 22.49 ، كما شاركت القيادة الميدانية في مباشرة الحادث، حتى الانتهاء منه وشاركت في عمليات الإسعاف التوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.

ونوه الجلاجل على تعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.

وثمن الجلاجل تجاوب قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الاسعافية للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.

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الرياض
حريق

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
عندكم فكرة كيف يموت النخيل! الموت والحياة بداية وبداية حياة وموت الأشياء والأعمال والجمال والآمال والأحلام مجرد نهاية قصيرة لبداية جديدة لكن الموت البطيء لرصيد عمل حياتك العلمية والعملية يحتاج إنعاش لأن موته فوات وخسارته سبات وغفلة وموات
د محمد ماجد بخش
منصة فوق هام السحب الممطرة بالخير على المحسن والمحتاج إنها تجمع بين خيري الدنيا والآخرة أنعم وأكرم بها من منصة حبذا لو كان فيها جناح بر للفواتير الخاصة بالأبحاث العلمية الذاتية التي جانبها الدعم وجار عليها الجور
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