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لقطة حجازي بعد ضياع هجمة المولد وبكاء الأخير في لقاء الباطن تتصدر الترند

منذ 48 دقيقة
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لقطة حجازي بعد ضياع هجمة المولد وبكاء الأخير في لقاء الباطن تتصدر الترند

نواف السالم (صدى):
تصدرت لقطة لاعب الاتحاد أحمد حجازي، بعد إهدار فهد المولد الفرصة المُحققة للتسجيل، قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة بـ "تويتر"، إذ أكد الاتحاديون أنه عبر عن ردة فعلهم أثناء مشاهدة المباراة.

كما تصدرت صورة فهد المولد التي التقطتها العدسات وهو يبكي عقب المباراة، بسبب تفريط فريقه في الوصول لقمة الدوري.

وكان الاتحاد قد تعادل سلبيا مع الباطن ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمدبن سلمان للمحترفين.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 46 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال والشباب صاحبا الصدارة برصيد 48 نقطة لكل منهما قبل خوض نفس مباريات الجولة.

الاتحاد
المولد
الباطن
حجازي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
عندكم فكرة كيف يموت النخيل! الموت والحياة بداية وبداية حياة وموت الأشياء والأعمال والجمال والآمال والأحلام مجرد نهاية قصيرة لبداية جديدة لكن الموت البطيء لرصيد عمل حياتك العلمية والعملية يحتاج إنعاش لأن موته فوات وخسارته سبات وغفلة وموات
د محمد ماجد بخش
منصة فوق هام السحب الممطرة بالخير على المحسن والمحتاج إنها تجمع بين خيري الدنيا والآخرة أنعم وأكرم بها من منصة حبذا لو كان فيها جناح بر للفواتير الخاصة بالأبحاث العلمية الذاتية التي جانبها الدعم وجار عليها الجور
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