لقطة حجازي بعد ضياع هجمة المولد وبكاء الأخير في لقاء الباطن تتصدر الترند

نواف السالم (صدى):
تصدرت لقطة لاعب الاتحاد أحمد حجازي، بعد إهدار فهد المولد الفرصة المُحققة للتسجيل، قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة بـ "تويتر"، إذ أكد الاتحاديون أنه عبر عن ردة فعلهم أثناء مشاهدة المباراة.
كما تصدرت صورة فهد المولد التي التقطتها العدسات وهو يبكي عقب المباراة، بسبب تفريط فريقه في الوصول لقمة الدوري.
وكان الاتحاد قد تعادل سلبيا مع الباطن ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمدبن سلمان للمحترفين.
وتوقف رصيد الاتحاد عند 46 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال والشباب صاحبا الصدارة برصيد 48 نقطة لكل منهما قبل خوض نفس مباريات الجولة.