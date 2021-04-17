الوليد بن بدر: كل الأندية لديها شيكات بدون رصيد.. والسويكت اُخرج بطريقة لا تليق

نواف السالم (صدى):
تحدث الأمير الوليد بن بدر، العضو الذهبي في نادي النصر، عن أزمة الشيكات التي حررها رئيس النادي السابق صفوان السويكت لنادي التعاون مقابل انتقال عبدالفتاح آدم دون أن يغطيها رصيد الحساب المصرفي للنادي.
وقال الأمير الوليد: "المخالفات موجودة عند جميع الأندية لا تقتصر على النصر، والسويكت كان مضطر على ذلك الأمر للرخصة الآسيوية".
وأكد الأمير الوليد أن التعاون لم يشتكي النصر بخصوص الشيك، لافتا إلى أنه لا يعلم كيفية وصول الأمر لوزارة الرياضة، لكن التعاون لم يشكو النصر بخصوص هذه المسألة.
وقال: "أحد اوصلها للوزارة من هو لا أعرف، بس الأكيد أن جميع الأندية عندها شيكات بدون رصيد للأندية الأخرى، ولم يتقدم أحد بشكوى" مؤكدا أن إقالة صفوان السويكت تمت بطريقة لا تليق به.