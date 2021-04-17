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بالفيديو..الأمير الوليد بن بدر: في هذه الحالة سأتنازل عن العضوية الذهبية بالنصر

منذ 46 دقيقة
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بالفيديو..الأمير الوليد بن بدر: في هذه الحالة سأتنازل عن العضوية الذهبية بالنصر

نواف السالم (صدى):
أكد الأمير الوليد بن بدر، العضو الذهبي في نادي النصر، على عشقه للكيان النصراوي، لكن ذلك لا يتعارض مع حرية رأيه.

وقال الأمير الوليد خلال برنامج "كورة": "أعشق النصر، وفي نفس الوقت أريد أن أكون حرًا فيما أكتب وإذا كانت العضوية الذهبية ستحد من حريتي فقد أتنازل عنها".

وأضاف: "من وقت إدارة الأمير فيصل بن تركي، طلبت إسقاط عضويتي الشرفية لأني أتحدث بما أريد دون أن يعود حديثي بعقوبة على النادي".

وعن ديون النصر، قال الأمير الوليد: "مافي ديون مستوجبة حاليًا حسب علمي، والكفاءة المالية ما يجي الصيف إلا الأمور كلها تتحل بمساعدة وزارة الرياضة لرفعة الأندية السعودية".

النصر
الأمير الوليد بن بدر

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