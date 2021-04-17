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بالفيديو..راشد الشمراني يروي ذكرياته حول يوم مقتل السادات بمصر

منذ ساعة
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بالفيديو..راشد الشمراني يروي ذكرياته حول يوم مقتل السادات بمصر

متابعة أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان راشد الشمراني عن ذكرياته حول يوم اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات.

وقال الشمراني خلال برنامج "الليوان"، إنه كان يدرس في مصر في تلك الفترة، وكان يتواجد بمنزل أحد المعارف، وقت انقطع البث بالتلفزيون المصري.

وفي سياق آخر استذكر الشمراني موقفاً له مع والد الفنان عبدالله السدحان أثناء تصوير مسلسله "محمود ومحيميد" مع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

وقال الشمراني: "لما كنا نصور حمود ومحيميد اجتمعنا ببيت عبدالله عشان نروح مشهد المقهى اللي عند نادي الشباب".

وتابع : "كنا عند السيارة خلاص بننطلق أنا وعبدالله وناصر قال لنا أبو عبدالله: لا تتصنعون خلوكم طبيعيين الناس ما تحب ما أدري وشو".

وذكر الشمراني تعليق والد عبدالله على ثوب أبو هلال قبل تصويره قائلاً : " كنت لابس ثوب عادي وأبو عبدالله انتبه قال لي وش ذا الثوب وقف وقف هذا ما يصلح للشخصية فذهب وأحضر لي ثوبه اللي أنا طلعت فيه بالمشهد".

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