الأعداد السابقة للصحيفة

5 ملايين ريال من وزير الداخلية لـ"إحسان" عن والديه رحمهما الله

منذ 44 دقيقة
2399
1
5 ملايين ريال من وزير الداخلية لـ"إحسان" عن والديه رحمهما الله

الرياض (صدى):
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مشاركته في الحملة الوطنية للعمل الخيري، من خلال منصة "إحسان" التي تم إطلاقها مؤخراً كبوابةٍ تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

وقال وزير الداخلية: "أشارك في هذه الحملة بمبلغ 5 ملايين ريال عن والدي نايف بن عبدالعزيز ووالدتي الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد رحمهما الله".

وعبر منصة "إحسان" تصل التبرعات تصل إلى مستحقيها بسهولة ويسر وسرعة، حيث تعد خطوة إضافية تسعى من خلالها الدولة إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري وغير الربحي، وكافة المجالات الأخرى.

وزير الداخلية
منصة احسان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8085
منذ 10 دقائق
إن كان حب نايف يذكرك بالخير

نايف حبه عظيم للكل حب غير

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو نواف
الله يجزاه خير جميعا والإعلام أداه لحث الناس على فعل الخير والتنافس لولا الإعلام لماعرفنا جود الاسكان
د محمد ماجد بخش
إن كان حب نايف يذكرك بالخير نايف حبه عظيم للكل حب غير
الملل
اول شي حسافه انك متعلم ثاني شي حسافه طيب نفسي ثالث شي حسافه انك ضابط تركت الفخر ورحت للمهزلة وهي الفن والتمثيل
Emad
شخصية تافهة ومذيعة فاشلة تتحدث من أنفها وصوتها فيه خنة. ولا أدري سبب الضجة الإعلامية حولها التي التي تحبها بتاتا.
د محمد ماجد بخش
هل تتذكرون مقال الشطة الأمريكية المنشور بصحيفة البلاد إنه طالب بمعاهد للطهاية والحلاقة والحياكة قبل أكثر من عقد ونصف واليوم سعادة الدكتور الشمراني يضيف لهم الفنانة

أخر الأخبار

"بيدعي للمسلسل".. هجوم ضد سهر الصايغ بسبب صورة لها أمام الكعبة
"بيدعي للمسلسل".. هجوم ضد سهر الصايغ بسبب صورة لها أمام الكعبة
منذ دقيقة 49
ابن زوج أم كلثوم يكشف قصة ارتباطها بوالده
ابن زوج أم كلثوم يكشف قصة ارتباطها بوالده
منذ 17 دقيقة 1236
5 ملايين ريال من وزير الداخلية لـ"إحسان" عن والديه رحمهما الله
5 ملايين ريال من وزير الداخلية لـ"إحسان" عن والديه رحمهما الله
منذ 44 دقيقة 2402
عدنان جستنية : مشكلة الهلال ليس في رازفان
عدنان جستنية : مشكلة الهلال ليس في رازفان
منذ ساعة 403
الأمير الوليد بن بدر : حتى الآن لا أفهم لماذا لا يُعلن رئيس اتحاد القدم عن مستشاريه
الأمير الوليد بن بدر : حتى الآن لا أفهم لماذا لا يُعلن رئيس اتحاد القدم عن مستشاريه
منذ ساعة 358
شاهد.. راشد الشمراني يؤكد على أهمية وجود معاهد فنية بالمملكة
شاهد.. راشد الشمراني يؤكد على أهمية وجود معاهد فنية بالمملكة
منذ ساعة 433
فواز الشريف : مشكلة الهلال في المدرب .. ومشكلة الأهلي في اللاعبين
فواز الشريف : مشكلة الهلال في المدرب .. ومشكلة الأهلي في اللاعبين
منذ ساعة 300
نتائج الفحوصات الطبية لثلاثي الهلال
نتائج الفحوصات الطبية لثلاثي الهلال
منذ ساعة 2581
"الصحة" تقترب من 7 ملايين جرعة لقاح
"الصحة" تقترب من 7 ملايين جرعة لقاح
منذ ساعة 1708
الهلال يستعد لشباب الأهلي
الهلال يستعد لشباب الأهلي
منذ ساعة 1885