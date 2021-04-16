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"الصحة" تقترب من 7 ملايين جرعة لقاح

منذ 14 دقيقة
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"الصحة" تقترب من 7 ملايين جرعة لقاح

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة، وصلت 6,823,723 مليون جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزًا للقاح في مناطق المملكة كافة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الصحة
كورونا
اللقاح

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو رياض الحربي
ماشالله تبارك الله
مطلع
حسبنا الله ونعم الوكيل ... أصبحنا غرباء وضعفاء في وطننا
مطلع
فاصيل جديدة عن واقعة افتراس أسد لصاحبه في الرياض .... طيب وما الجديد ؟؟ ادعوا له بالرحمة أفضل
Z
ممتاز اهم شي حمدالله يبقى لدعس الطواقي

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