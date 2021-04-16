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الهلال يستعد لشباب الأهلي

منذ 16 دقيقة
1348
الهلال يستعد لشباب الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
عاود لاعبو فريق الهلال مساء الجمعة، تدريباتهم، وذلك بعد التعادل الخميس الماضي أمام أجمك الأوزبكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء أجمك، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب لبقية اللاعبين.

ويواصل الهلال اليوم السبت تدريباته في مقر النادي استعدادا لملاقاة شباب الأهلي يوم الأحد، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال
شباب الاهلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو رياض الحربي
ماشالله تبارك الله
مطلع
حسبنا الله ونعم الوكيل ... أصبحنا غرباء وضعفاء في وطننا
مطلع
فاصيل جديدة عن واقعة افتراس أسد لصاحبه في الرياض .... طيب وما الجديد ؟؟ ادعوا له بالرحمة أفضل
Z
ممتاز اهم شي حمدالله يبقى لدعس الطواقي

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