الهلال يستعد لشباب الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
عاود لاعبو فريق الهلال مساء الجمعة، تدريباتهم، وذلك بعد التعادل الخميس الماضي أمام أجمك الأوزبكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء أجمك، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب لبقية اللاعبين.
ويواصل الهلال اليوم السبت تدريباته في مقر النادي استعدادا لملاقاة شباب الأهلي يوم الأحد، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.