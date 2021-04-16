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الشرقية: ضبط 7 أشخاص لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا"

منذ ساعة
1608
الشرقية: ضبط 7 أشخاص لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا"

الدمام (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه، وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (7) أشخاص بمدينة الدمام ومحافظة بقيق والأحساء والخبر، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

الشرطة
كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو رياض الحربي
ماشالله تبارك الله
مطلع
حسبنا الله ونعم الوكيل ... أصبحنا غرباء وضعفاء في وطننا
مطلع
فاصيل جديدة عن واقعة افتراس أسد لصاحبه في الرياض .... طيب وما الجديد ؟؟ ادعوا له بالرحمة أفضل
Z
ممتاز اهم شي حمدالله يبقى لدعس الطواقي

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