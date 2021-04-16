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بالفيديو.. نصائح لإقامة حفل زفاف بأقل تكاليف

منذ 31 دقيقة
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بالفيديو.. نصائح لإقامة حفل زفاف بأقل تكاليف

متابعة أميرة خالد (صدى):
قدم مصمم حفلات الزفاف، ناصر العوجان، نصائح للراغبين في الزواج دون تكبد الكثير من التكاليف في حفل الزفاف.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "هذي السعودية" المذاع على قناة "السعودية"، أنه ليس من الضروري أن يتم حفل الزفاف في قاعة، ويمكن استبدال ذلك بإقامة حفل زفاف في المنزل.

وضرب "العوجان" مثلاً لتوفير تكاليف حفل الزفاف، حيث ذكر أنه أقام حفل زفاف في جبل بتكاليف أقل مما تم أقامته في قاعة بالرياض.

وأكد أنه ليس شرط أن يجلب المرء فنان في حفل الزفاف، مضيفا أنه من الممكن الاحتفال بالزفاف في أجواء الطبيعية وبمصاريف أقل.

السعودية
الرياض
حفل الزفاف

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب وين المشكلة هذا حاكم واكيد كل الحكام عندهم دخل عالي يعني عمرك سمت راتب الحاكم مثل راتبك
واضح*** وصريح***
نتمنى تسفيره،لكي لا يقع فريسة،إنتقام من أهل أو أبناء الرجل، خاصة،أن رقم اللوحة للتاكسي،تم رصده من قبل من قام بتوثيق،المقطع.
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
محمد الدوسري
هل جمعية إحسان في جميع مناطق المملكة ؟
محمد الدوسري
الأجانب هاالأيام قوت شوكتهم هذا مش أول واحد ولاآخر واحد لازم الحكومه توقفهم عند حدهم والمثل يقول ياغريب كن أديب ولى راح يتطاولون أكثر لو السعودي في بلدهم كان الله يعلم وش بيسوون فيه

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