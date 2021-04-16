بالفيديو.. نصائح لإقامة حفل زفاف بأقل تكاليف

متابعة أميرة خالد (صدى):
قدم مصمم حفلات الزفاف، ناصر العوجان، نصائح للراغبين في الزواج دون تكبد الكثير من التكاليف في حفل الزفاف.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج "هذي السعودية" المذاع على قناة "السعودية"، أنه ليس من الضروري أن يتم حفل الزفاف في قاعة، ويمكن استبدال ذلك بإقامة حفل زفاف في المنزل.
وضرب "العوجان" مثلاً لتوفير تكاليف حفل الزفاف، حيث ذكر أنه أقام حفل زفاف في جبل بتكاليف أقل مما تم أقامته في قاعة بالرياض.
وأكد أنه ليس شرط أن يجلب المرء فنان في حفل الزفاف، مضيفا أنه من الممكن الاحتفال بالزفاف في أجواء الطبيعية وبمصاريف أقل.