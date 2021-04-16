الرائد يهزم القادسية بهدف البركاوي

نواف السالم (صدى):
تغلب الرائد على مضيفه القادسية في الدقائق الأخيرة بنتيجة 1 - صفر اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز كريم البركاوي هدف المباراة الوحيد للرائد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وتلقى دانيلو أسبريا لاعب القادسية البطاقة الحمراء، بعد الإنذار الثاني بسبب تدخل قوي على محمد فوزير لاعب الرائد في الدقيقة 67.
وبهذه النتيجة ، رفع الرائد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة في المركز التاسع