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الرائد يهزم القادسية بهدف البركاوي

منذ 40 دقيقة
1465
الرائد يهزم القادسية بهدف البركاوي

نواف السالم (صدى):
تغلب الرائد على مضيفه القادسية في الدقائق الأخيرة بنتيجة 1 - صفر اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز كريم البركاوي هدف المباراة الوحيد للرائد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتلقى دانيلو أسبريا لاعب القادسية البطاقة الحمراء، بعد الإنذار الثاني بسبب تدخل قوي على محمد فوزير لاعب الرائد في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة ، رفع الرائد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة في المركز التاسع

الرائد
القادسية
كريم البركاوي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب وين المشكلة هذا حاكم واكيد كل الحكام عندهم دخل عالي يعني عمرك سمت راتب الحاكم مثل راتبك
واضح*** وصريح***
نتمنى تسفيره،لكي لا يقع فريسة،إنتقام من أهل أو أبناء الرجل، خاصة،أن رقم اللوحة للتاكسي،تم رصده من قبل من قام بتوثيق،المقطع.
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
محمد الدوسري
هل جمعية إحسان في جميع مناطق المملكة ؟
محمد الدوسري
الأجانب هاالأيام قوت شوكتهم هذا مش أول واحد ولاآخر واحد لازم الحكومه توقفهم عند حدهم والمثل يقول ياغريب كن أديب ولى راح يتطاولون أكثر لو السعودي في بلدهم كان الله يعلم وش بيسوون فيه

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