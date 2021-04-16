رفض فلامنجو عرض الهلال لضم أراسكايتا ويحدد شروط بيعه

نواف السالم (صدى):
رفض نادي فلامنجو البرازيلي، على عرض الهلال، للتعاقد مع الأوروجوياني جورجيان دي أراسكايتا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.
وقالت صحيفة "UOL"، أن فلامنجو البرازيلي رفض عرض نادي الهلال، للتعاقد مع دي أراسكايتا، مشيرا إلى أن إدارة النادي اشترطت الحصول على مبلغ 20 مليون يورو، للموافقة على بيع اللاعب، في الصيف القادم.
وأضافت أن عقد أراسكايتا مع فلامنجو، يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو، ينخفض إلى 40 مليونًا، في يناير القادم.
كان الهلال قدم عرضًا إلى فلامنجو، لاستعارة دي أراسكايتا، لمدة موسم رياضي واحد، مقابل 3 ملايين يورو، مع تحمل راتبه بالكامل.
وتضمن العرض الهلالي، بند يسمح له بشراء اللاعب الأوروجوياني، بشكل نهائي، في صيف 2022، مقابل 14 مليون يورو.