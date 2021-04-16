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رفض فلامنجو عرض الهلال لضم أراسكايتا ويحدد شروط بيعه

منذ ساعة
1920
رفض فلامنجو عرض الهلال لضم أراسكايتا ويحدد شروط بيعه

نواف السالم (صدى):
رفض نادي فلامنجو البرازيلي، على عرض الهلال، للتعاقد مع الأوروجوياني جورجيان دي أراسكايتا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحيفة "UOL"، أن فلامنجو البرازيلي رفض عرض نادي الهلال، للتعاقد مع دي أراسكايتا، مشيرا إلى أن إدارة النادي اشترطت الحصول على مبلغ 20 مليون يورو، للموافقة على بيع اللاعب، في الصيف القادم.

وأضافت أن عقد أراسكايتا مع فلامنجو، يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو، ينخفض إلى 40 مليونًا، في يناير القادم.

كان الهلال قدم عرضًا إلى فلامنجو، لاستعارة دي أراسكايتا، لمدة موسم رياضي واحد، مقابل 3 ملايين يورو، مع تحمل راتبه بالكامل.

وتضمن العرض الهلالي، بند يسمح له بشراء اللاعب الأوروجوياني، بشكل نهائي، في صيف 2022، مقابل 14 مليون يورو.

الهلال
فلامنجو
أراسكايتا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب وين المشكلة هذا حاكم واكيد كل الحكام عندهم دخل عالي يعني عمرك سمت راتب الحاكم مثل راتبك
واضح*** وصريح***
نتمنى تسفيره،لكي لا يقع فريسة،إنتقام من أهل أو أبناء الرجل، خاصة،أن رقم اللوحة للتاكسي،تم رصده من قبل من قام بتوثيق،المقطع.
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
محمد الدوسري
هل جمعية إحسان في جميع مناطق المملكة ؟
محمد الدوسري
الأجانب هاالأيام قوت شوكتهم هذا مش أول واحد ولاآخر واحد لازم الحكومه توقفهم عند حدهم والمثل يقول ياغريب كن أديب ولى راح يتطاولون أكثر لو السعودي في بلدهم كان الله يعلم وش بيسوون فيه

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