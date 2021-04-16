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ولي العهد يتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة إحسان

منذ ساعة
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ولي العهد يتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة إحسان

الرياض (صدى):
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله-، تبرعًا سخيًا بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع غير المستغرب من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) امتدادًا لدعمه غير المحدود لتطوير العمل الخيري والقطاع غير الربحي، ودعمه منصة إحسان التي كانت محل اهتمام ومتابعة حثيثة من سموه طيلة تطويرها لتُقدم خدمة نوعية لهذا القطاع، وتعمل على تحقيق أهدافه المنشودة.

وثمّن معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ، عالياً التبرع الكريم الذي قدمه سمو ولي العهد لأعمال الخير في منصة إحسان. وأضاف معاليه قائلًا "يقدم خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد بتبرعهما اليوم مثالًا يُحتذى في دعم الأهداف الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان، التي تعد النافذة الموحدة لكافة أشكال التبرعات".

وأوضح معالي الدكتور الغامدي أن منصّة «إحسان» تهدف إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والغير ربحي"، مضيفًا أن المنصّة تعتبر منظومة رقمية محوكمة وآمنة وموثوقة وشفافة في جمع وإدارة التبرعات، وهي تستثمر البيانات في تحديد وتقييم درجات الاحتياج، وتوجيه التبرعات لها، ما يمكنها من مساعدة الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية، فضلاً عن تسهيل عملية التبرع للباحثين عن الخير، بالتكامل مع بقية المنصّات، وإطلاعهم على مختلف مجالات التبرع المتاحة داخل المملكة عبر بوابةٍ إلكترونية واحدة ميسرةٍ وسهلة الاستخدام.

ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
إحسان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب وين المشكلة هذا حاكم واكيد كل الحكام عندهم دخل عالي يعني عمرك سمت راتب الحاكم مثل راتبك
واضح*** وصريح***
نتمنى تسفيره،لكي لا يقع فريسة،إنتقام من أهل أو أبناء الرجل، خاصة،أن رقم اللوحة للتاكسي،تم رصده من قبل من قام بتوثيق،المقطع.
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
محمد الدوسري
هل جمعية إحسان في جميع مناطق المملكة ؟
محمد الدوسري
الأجانب هاالأيام قوت شوكتهم هذا مش أول واحد ولاآخر واحد لازم الحكومه توقفهم عند حدهم والمثل يقول ياغريب كن أديب ولى راح يتطاولون أكثر لو السعودي في بلدهم كان الله يعلم وش بيسوون فيه

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