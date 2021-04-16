الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين يتبرع بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر منصة "إحسان"

منذ ساعة
1654
1
خادم الحرمين يتبرع بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر منصة "إحسان"

الرياض (صدى):
قدّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تبرعًا سخيًا بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان التي تم إطلاقها مؤخراً كبوابةٍ تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

ورفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على هذا التبرع السخي الذي يؤكد اهتمام قيادة الدولة بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير كنهج ثابت جُبلت عليه، ونبراس يقتدى به.

كما رفع الدكتور الغامدي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على ما حظيت به منصة إحسان من دعم كبير واهتمام مباشر من سموه، امتدادًا لحرصه -حفظه الله- على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وموثوقية أداءه ودعم المبادرات الإنسانية خدمةً لإنسان المملكة العربية السعودية.

وأكد معاليه أن المملكة لطالما احتلت موقع الريادة العالمية في مجال العمل الخيري، لافتًا إلى أن اهتمامها بهذا المجال يعود إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث مرّ العمل الخيري بخطوات تطويرية كبيرة، حتى أصبحت التبرعات تصل إلى مستحقيها بسهولة ويسر وسرعة عبر منصة إحسان التي تعد خطوة إضافية تسعى من خلالها الدولة -رعاها الله- إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري وغير الربحي، وكافة المجالات الأخرى.

يُشار إلى أن منصة (إحسان) تعمل علـى اسـتثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشروعات والخدمات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيز دور المملكة العربية السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية.

وتشرف على عمل منصة إحسان لجنةٌ إشرافية تضم إلى جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
إحسان

التعليقات

محمد الدوسري
محمد الدوسري عدد التعليقات : 102
منذ 44 دقيقة
هل جمعية إحسان في جميع مناطق المملكة ؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب وين المشكلة هذا حاكم واكيد كل الحكام عندهم دخل عالي يعني عمرك سمت راتب الحاكم مثل راتبك
واضح*** وصريح***
نتمنى تسفيره،لكي لا يقع فريسة،إنتقام من أهل أو أبناء الرجل، خاصة،أن رقم اللوحة للتاكسي،تم رصده من قبل من قام بتوثيق،المقطع.
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
محمد الدوسري
هل جمعية إحسان في جميع مناطق المملكة ؟
محمد الدوسري
الأجانب هاالأيام قوت شوكتهم هذا مش أول واحد ولاآخر واحد لازم الحكومه توقفهم عند حدهم والمثل يقول ياغريب كن أديب ولى راح يتطاولون أكثر لو السعودي في بلدهم كان الله يعلم وش بيسوون فيه

أخر الأخبار

شاهد.. مباراة الرائد والقادسية تشهد سقوط جماعي للاعبين بعد صراع على الكرة
شاهد.. مباراة الرائد والقادسية تشهد سقوط جماعي للاعبين بعد صراع على الكرة
منذ 8 دقائق 1307
التعادل السلبي يحسم لقاء الاتحاد والباطن
التعادل السلبي يحسم لقاء الاتحاد والباطن
منذ 28 دقيقة 1462
بالفيديو.. نصائح لإقامة حفل زفاف بأقل تكاليف
بالفيديو.. نصائح لإقامة حفل زفاف بأقل تكاليف
منذ 31 دقيقة 1421
الرائد يهزم القادسية بهدف البركاوي
الرائد يهزم القادسية بهدف البركاوي
منذ 39 دقيقة 1465
التأمينات الاجتماعية توضح حالات إصابة العمل
التأمينات الاجتماعية توضح حالات إصابة العمل
منذ 51 دقيقة 1541
وش يفكك منها
وش يفكك منها
منذ 53 دقيقة 601
العجلة شينة
العجلة شينة
منذ 53 دقيقة 533
اشارة مرور للإبل
اشارة مرور للإبل
منذ 53 دقيقة 375
بالفيديو.. رئيس سدايا: لجنة شرعية عليا تشرف على التبرعات في منصة إحسان
بالفيديو.. رئيس سدايا: لجنة شرعية عليا تشرف على التبرعات في منصة إحسان
منذ ساعة 1559
رفض فلامنجو عرض الهلال لضم أراسكايتا ويحدد شروط بيعه
رفض فلامنجو عرض الهلال لضم أراسكايتا ويحدد شروط بيعه
منذ ساعة 1920