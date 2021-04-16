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بالفيديو.. الدكتور العيسى يوضح حكمة خلق السماوات والأرض في 6 أيام

منذ 44 دقيقة
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بالفيديو.. الدكتور العيسى يوضح حكمة خلق السماوات والأرض في 6 أيام

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور محمد العيسى الحكمة الكامنة من خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام رغم قدرته -جل وعلا- على خلقها بـ"كن فيكون".

وقال العيسى: "يظهر والله أعلم أن الحكمة في خلق السماوات والأرض في 6 أيام هي أن الله عز وجل قدر لكل خلق قدره وأمضى هذا القدْر بأن قدّر هذا الأمر وكانت بناء على ذلك أيام الخلق، أو أن الله جل وعلا أراد أن يمضي الخلق في نموهم الذي قدره اللي هو نمو خلق السماوات والأرض مثل ما ينمو الإنسان والنبات والحيوان".

وتابع : "وهنا قد يرد السؤال لماذا خلق الله الإنسان المتكامل جسدياً في 15 عام أو أكثر وعندما نجعل التكامل الحقيقي في سن الأشد نقول لماذا خلق الله الإنسان في 40 عاماً ولماذا خلق الحيوان في سنة أو سنتين والشجر في سنة وبعضها في 10 سنين؟ لماذا لم يخلق الله هذا كله متكاملاً في لحظة واحدة بـ كن فيكون؟ هذا يرد على السؤال لأن لله حكمة فنقول عند إذ فمثل ذلك السماوات والأرض".

وأشار العيسى إلى أن الله سبحانه وتعالى حجب تفاصيل خلق السماوات والأرض عن البشر لقوله تعالى : " ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ".

وبشأن أقوال البعض بأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام لتعليم الناس الرفق والتأني وغير ذلك ، أوضح ألعيسى أنه لا يعتقد ذلك فهناك مخلوقات خلقت في سنوات مثل الإنسان والحيوان والنبات ولو شاء الله لقال في جميع الخلق كن فيكون في طرفة عين ولا علاقة لذلك بتعليم الرفق.

الدكتور محمد العيسى
خلق السموات والأرض

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أحدث التعليقات

سلطان
الله يرحمه
سلطان
الله يرحمة ويصبر ذويه
سلطان
علكم به
عبدالله
شكلة باكستاني اتمنى القبض عليه وإيقاع العقوبة المناسبة لكي يعرف انه في المملكة التي تعطي كل ذي حق حقه ويكون عبرة لغيره
عبدالله
شكلة باكستاني اتمنى القبض عليه وإيقاع العقوبة المناسبة لكي يعرف انه في المملكة التي تعطي كل ذي حق حقه ويكون عبرة لغيره

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