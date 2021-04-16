مينيز يعلق على تراجع مستوى حمدالله: " يمر بظروف صعبة"

ماجد محمد (صدى):
علق البرازيلي مانو مينيز مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على تراجع مستوى المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريقه، مبينا أنه يمر بظروف صعبه ويثق في قدراته.
وقال مينيز: " أعرف جميع المشاكل التي يعاني منها الفريق وأسعى إلى حلها خلال التمارين المقبلة، ومن ضمنها مشكلة عبدالرزاق حمدالله، وهو لاعب كبير وهداف الفريق لكنه يمر بظروف صعبة، ونحن نثق فيه".
وأضاف المدرب البرازيلي الجديد أنه ينوي تنظيم اجتماعات فردية مع جميع لاعبي النصر كل لاعب على حدة من أجل مناقشة أسباب هبوط مستويات بعضهم والمشاكل التي يعانون منها.
وتابع مدرب النصر : " مباراة السد مهمة وصعبة ونتطلع للفوز فيها والعودة إلى الانتصارات، والخروج من دوامة النتائج السلبية، لكننا نواجه بعض المصاعب خصوصاً أننا في نهاية موسم واللاعبين يعانون تأثر لياقي وبدني، ويصعب التدرب بشكل قوي لوضع حلول للفريق، وطلبت من لاعبي فريقي استرداد الكرة بشكل سريع والتقارب بين الخطوط والتركيز العالي طوال المباراة".