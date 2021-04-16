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إغلاق 12 مسجدا في 6 مناطق لثبوت إصابات بكورونا في صفوف المصلين

منذ ساعة
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إغلاق 12 مسجدا في 6 مناطق لثبوت إصابات بكورونا في صفوف المصلين

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 12 مسجدا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 68 يوماً 610 مسجداً، فُتح 590 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر, أن المساجد المغلقة أربعة في منطقة الرياض رصد بها أربع حالات إصابة بها, وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة جرى رصد ثلاث حالات إصابة بها, ومسجدان بالمنطقة الشرقية جرى رصد حالتين إصابة بها, ومسجد بمنطقة جازان ومسجد واحد في كلٍ من منطقة تبوك و منطقة الحدود الشمالية بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجدا, أربعة بمنطقة تبوك, وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة, ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة عسير وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

المملكة

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
الله يرحمه
سلطان
الله يرحمة ويصبر ذويه
سلطان
علكم به
عبدالله
شكلة باكستاني اتمنى القبض عليه وإيقاع العقوبة المناسبة لكي يعرف انه في المملكة التي تعطي كل ذي حق حقه ويكون عبرة لغيره
عبدالله
شكلة باكستاني اتمنى القبض عليه وإيقاع العقوبة المناسبة لكي يعرف انه في المملكة التي تعطي كل ذي حق حقه ويكون عبرة لغيره

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