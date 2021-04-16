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تفاصيل جديدة عن واقعة افتراس أسد لصاحبه في الرياض

منذ 8 دقائق
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تفاصيل جديدة عن واقعة افتراس أسد لصاحبه في الرياض

الرياض (صدى):
كشف أحد أقارب الشاب الذي توفى بعد تعرضه للافتراس من أسد كان يربيه في إستراحة في حي السلي بالرياض تفاصيل جديدة عن الحادث، مبينا بأن المتوفى لديه هواية تربية الحيوانات المفترسة منذ قرابة الخمس سنوات.

وقال أحد أقارب الضحية إن "ع.ج" قد اقتنى الأسد قبل شهرين تقريباً، اشتراه من صديق له، وظل يمارس هوايته في تدريب الحيوان وإطعامه، مشيراً إلى أنه جاء فجر أمس الخميس، كعادته للعب مع الأسد فوضع له الطعام، وتفاجأ بهجوم غادر للأسد.

وتابع أن الشاب حاول التخلص من الحيوان دون جدوى، ووسط صراخ استغاثته سمعه عمال الاستراحة فحاول أحدهم ضرب الأسد وتخليص أنيابه من جسده لكن دون جدوى.

وأضاف أن العمال وعددهم أربعة، قاموا برفع بلاغ إلى الشرطة التي حضرت على الفور في الموقع، وأطلق رجال الشرطة النار على الأسد، لكن بعد أن لقي الشاب حتفه متأثراً بإصابته في الرقبة.

الرياض

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المهم
تخلف
أبو فهدة
طيب ليه لابس نظارة شمسية والوقت ليل؟؟؟؟ ياشين التميلح
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
كبتن ماجد اعتزل ولتزم الصمت وترك الاطراء للقلم العالمي العربي كذا هم الكبار :::::
غليس ولد رماح
لم يقل النصر أفضل فريق باسيا بلاش كذب الأفضل معروف الزعيم هو قال من أفضل فرق البطوله ماهي غريبه على ناقل الخبر حنا بشهر أبريل
غليس ولد رماح
لم يقل النصر أفضل فريق باسيا بلاش كذب الأفضل معروف الزعيم هو قال من أفضل فرق البطوله ماهي غريبه على ناقل الخبر حنا بشهر أبريل

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