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"توكلنا" يوضح مدى إمكانية أداء العمرة لمن تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

منذ 11 دقيقة
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"توكلنا" يوضح مدى إمكانية أداء العمرة لمن تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أوضح تطبيق توكلنا مدى إمكانية من تلقى الجرعة الأولى فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من أداء العمرة، مضيفا أن تصاريح العمرة متاحة فقط لمن حالته مُحصّن، أو مُحصّن جرعة أولى، أو مُحصّن متعافٍ.

ولفت إلى أن "مُحصن" تعني أن المستخدم قد أكمل جرعات لقاح كورونا كاملة، أما مُحصن متعافي، فهو من أصيب سابقاً بكورونا وتعافى، ولم يتلق اللقاح بعد.

وأشار إلى أن "مُحصن جرعة أولى" تعني من تلقى الجرعة الأولى فقط من اللقاح، مضيفا أنه يتم تحديث حالة المستفيد إلى "مُحصن جرعة أولى" بعد مرور 14 يوماً من تلقي الجرعة الأولى، بينما تصبح الحالة الصحية (مُحصن) خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.

 

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فيروس كورونا
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المهم
تخلف
أبو فهدة
طيب ليه لابس نظارة شمسية والوقت ليل؟؟؟؟ ياشين التميلح
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
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غليس ولد رماح
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