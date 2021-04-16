الأعداد السابقة للصحيفة

"ماجد عبدالله" ينضم مع "رونالدو" في قائمة أكثر لاعبين أحرزوا أهداف لمنتخبات بلادهم

منذ 28 دقيقة
1413
1
"ماجد عبدالله" ينضم مع "رونالدو" في قائمة أكثر لاعبين أحرزوا أهداف لمنتخبات بلادهم

نواف السالم (صدى):
انضم لاعب المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله إلى قائمة أكثر اللاعبين الذين أحرزوا أهداف دولية لمنتخبات بلادهم.

وذكرت صحيفة إنجليزية أن المركز الأول بالقائمة كان من نصيب علي دائي الهداف الإيراني، فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني.

وحل المجري بوشكاش في المركز الثالث، بينما جاء اللاعب العربي العراقي حسين سعيد في المركز السادس، بينما جاء في المركز السابع البرازيلي الأسطوري بيليه، بينما حصد نجم منتخب الكويت بشار عبدالله المركز التاسع.

أما "ماجد عبدالله" فجاء في المركز 12 في تلك القائمة، حيث خاض 116 مباراة مع منتخب بلاده وسجل 71 هدفًا في هذه المباريات.

 

كريستيانو رونالدو
ماجد عبدالله
بيليه
بوشكاش

التعليقات

المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏 عدد التعليقات : 198
منذ 17 دقيقة
كبتن ماجد اعتزل ولتزم الصمت وترك الاطراء للقلم العالمي العربي كذا هم الكبار :::::

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المهم
تخلف
أبو فهدة
طيب ليه لابس نظارة شمسية والوقت ليل؟؟؟؟ ياشين التميلح
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
كبتن ماجد اعتزل ولتزم الصمت وترك الاطراء للقلم العالمي العربي كذا هم الكبار :::::
غليس ولد رماح
لم يقل النصر أفضل فريق باسيا بلاش كذب الأفضل معروف الزعيم هو قال من أفضل فرق البطوله ماهي غريبه على ناقل الخبر حنا بشهر أبريل
غليس ولد رماح
لم يقل النصر أفضل فريق باسيا بلاش كذب الأفضل معروف الزعيم هو قال من أفضل فرق البطوله ماهي غريبه على ناقل الخبر حنا بشهر أبريل

أخر الأخبار

تفاصيل جديدة عن واقعة افتراس أسد لصاحبه في الرياض
تفاصيل جديدة عن واقعة افتراس أسد لصاحبه في الرياض
منذ 8 دقائق 1415
"التحالف" يعترض ويدمر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان
"التحالف" يعترض ويدمر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان
منذ 10 دقائق 1229
"توكلنا" يوضح مدى إمكانية أداء العمرة لمن تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا
"توكلنا" يوضح مدى إمكانية أداء العمرة لمن تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا
منذ 11 دقيقة 1291
تشافي: النصر أفضل فرق آسيا ويمتلك لاعبين مميزين
تشافي: النصر أفضل فرق آسيا ويمتلك لاعبين مميزين
منذ 26 دقيقة 1418
"ماجد عبدالله" ينضم مع "رونالدو" في قائمة أكثر لاعبين أحرزوا أهداف لمنتخبات بلادهم
"ماجد عبدالله" ينضم مع "رونالدو" في قائمة أكثر لاعبين أحرزوا أهداف لمنتخبات بلادهم
منذ 28 دقيقة 1415
انطلاق البرنامج الوطني "دراية" لمشاركة الوفود في المحافل الدولية
انطلاق البرنامج الوطني "دراية" لمشاركة الوفود في المحافل الدولية
منذ 29 دقيقة 1150
وش عرفها بالنياق
وش عرفها بالنياق
منذ 48 دقيقة 395
ابعد عن الشر
ابعد عن الشر
منذ 48 دقيقة 264
سيدة ترد على مذيع .. هل ترضى بأن تكون الزوجة الثانية
سيدة ترد على مذيع .. هل ترضى بأن تكون الزوجة الثانية
منذ 48 دقيقة 405
بالفيديو .. مشروعات طاقة شمسية مرتقبة ستخفض فواتير الكهرباء بالمملكة
بالفيديو .. مشروعات طاقة شمسية مرتقبة ستخفض فواتير الكهرباء بالمملكة
منذ 54 دقيقة 1604