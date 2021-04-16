"ماجد عبدالله" ينضم مع "رونالدو" في قائمة أكثر لاعبين أحرزوا أهداف لمنتخبات بلادهم

نواف السالم (صدى):
انضم لاعب المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله إلى قائمة أكثر اللاعبين الذين أحرزوا أهداف دولية لمنتخبات بلادهم.
وذكرت صحيفة إنجليزية أن المركز الأول بالقائمة كان من نصيب علي دائي الهداف الإيراني، فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني.
وحل المجري بوشكاش في المركز الثالث، بينما جاء اللاعب العربي العراقي حسين سعيد في المركز السادس، بينما جاء في المركز السابع البرازيلي الأسطوري بيليه، بينما حصد نجم منتخب الكويت بشار عبدالله المركز التاسع.
أما "ماجد عبدالله" فجاء في المركز 12 في تلك القائمة، حيث خاض 116 مباراة مع منتخب بلاده وسجل 71 هدفًا في هذه المباريات.