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بالفيديو .. مشروعات طاقة شمسية مرتقبة ستخفض فواتير الكهرباء بالمملكة

منذ 54 دقيقة
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بالفيديو .. مشروعات طاقة شمسية مرتقبة ستخفض فواتير الكهرباء بالمملكة

الرياض (صدى):
استعرض الإعلامي، أحمد الشقيري، مشروعات الطاقة الشمسية بالمملكة، ومنها مشروع محطة سكاكا التي تُغذي 80% في منطقة الجوف.

وأضاف، خلال برنامجه "سين" المذاع على قناة mbc، أن هناك مشروعات أخرى سيتم تنفيذها خلال العامين القادمين، منها مشروع في رابغ الذي سيوفر طاقة لنحو 31 ألف وحدة سكنية، ومشروع آخر سيوفر طاقة من الشمس لـ 31 ألف وحدة سكنية.

ونوه بمشروعات تدوير مخلفات الأجهزة الكهربائية، ومنها ما تقوم به شركة تدوير البيئة الأهلية، التي تحول أجهزة الهاتف والحاسبات ومختلف الأجهزة الكهربائية إلى سبائك من الذهب، والألمونيوم، والنحاس.

المملكة
الذهب
الطاقة الشمسية
النحاس
الألمونيوم

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المهم
تخلف
أبو فهدة
طيب ليه لابس نظارة شمسية والوقت ليل؟؟؟؟ ياشين التميلح
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
كبتن ماجد اعتزل ولتزم الصمت وترك الاطراء للقلم العالمي العربي كذا هم الكبار :::::
غليس ولد رماح
لم يقل النصر أفضل فريق باسيا بلاش كذب الأفضل معروف الزعيم هو قال من أفضل فرق البطوله ماهي غريبه على ناقل الخبر حنا بشهر أبريل
غليس ولد رماح
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