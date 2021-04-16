الكشف عن 3 صفقات مرتقبة لـ النصر

ماجد محمد (صدى):
ينوي مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم ، بثلاثة صفقات عالمية للعودة إلى المنافسة بقوة على الألقاب، بعد موسم 2020-2021 الكارثي.
وأوضحت مصادر أن الصفقات الثلاث المرتقب انضمامهم إلى النصر في الصيف القادم هم الهولندي ستيفن بيرغويس، المقدوني إزغان أليوسكي، و البرازيلي ويفيرتون.
ويقدر قيمة بيرغويس البالغ من العمر 29 سنة، 12 مليون يورو، إلا أن فريقه فينورد، مستعج لبيعه مقابل 4 ملايين فقط؛ بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها في الوقت الحالي.
كما لا يمانع ليدز يونايتد الإنجليزي، في الاستغناء عن أليوسكي، التي تقدر قيمته السوقية بـ4 ملايين يورو حاليًا، كما إن مليون يورو فقط، قد تحسم انتقال الحارس ويفيرتون "33 سنة"، من بالميراس البرازيلي، إلى النصر، في الصيف القادم.
ومن المقرر أن تعوض هذه الصفقات الثلاث العالمية، أجانب النصر الراحلين بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ وهم: "الاسترالي براد جونز، البرازيلي مايكون بيريرا، والمغربي نور الدين أمرابط".