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الحياة الفطرية تعلق على حادثة افتراس أسد لصاحبه في الرياض

منذ ساعة
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الحياة الفطرية تعلق على حادثة افتراس أسد لصاحبه في الرياض

الرياض (صدى):
علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على حادثة افتراس أسد لصاحبه في الرياض، معبرا عن بالغ أسفه للحادث المفجع .

وقال المركز في بيان له أن تربية واقتناء المفترسات بشكل عام أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وأن تربيتها داخل المنازل والنطاق العمراني يعتبر أمرًا ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية، كما أن استيراد المفترسات للأغراض الشخصية أو التجارية ممنوع بموجب أمر سامٍ كريم، ولم يسبق للمركز أن قام بإصدار تراخيص لاستيراد المفترسات لهذه الأغراض.

ودعا مركز تنمية الحياة الفطرية كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة؛ لكي لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية بعد نفاد فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة، كما حث كافة المواطنين والمقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حال توفر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني، وذلك من خلال الاتصال على رقمي الطوارئ (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

الرياض
الحياة الفطرية
افتراس أسد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127117
منذ 49 دقيقة
جزاكم الله خير على التنبيه والتحذير ، ومساعدة الناس على المحافظة على سلامتهم ..

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