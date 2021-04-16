النصر يتلقى صدمة كبرى قبل مواجهة السد

طلال الغامدي (صدى):
تلقى نادي النصر صدمة كبرى قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام السد، غداً السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث تعرض اللاعب عبدالرحمن العبيد، للإصابة بفيروس كورونا.
وقال الإعلامي، علي العنزي عبر "تويتر" إيجابية العينة الخاصة بعدالرحمن العبيد، فيما يتعلق بفحوصات فيروس كورونا، وبذلك لن يستطيع المُشاركة مع الفريق في دوري ابطال اسيا فيما تبقى من مباريات.
وكان النصر قد تعادل مع الوحدات الأردني سلبياً، ضمن الجولة الأولى ولديه مواجهة صعبة للغاية أمام السد، الذي يملك نقطة وحيدة أيضاً.