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النصر يتلقى صدمة كبرى قبل مواجهة السد

منذ ساعة
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النصر يتلقى صدمة كبرى قبل مواجهة السد

طلال الغامدي (صدى):
تلقى نادي النصر صدمة كبرى قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام السد، غداً السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث تعرض اللاعب عبدالرحمن العبيد، للإصابة بفيروس كورونا.

وقال الإعلامي، علي العنزي عبر "تويتر" إيجابية العينة الخاصة بعدالرحمن العبيد، فيما يتعلق بفحوصات فيروس كورونا، وبذلك لن يستطيع المُشاركة مع الفريق في دوري ابطال اسيا فيما تبقى من مباريات.

وكان النصر قد تعادل مع الوحدات الأردني سلبياً، ضمن الجولة الأولى ولديه مواجهة صعبة للغاية أمام السد، الذي يملك نقطة وحيدة أيضاً.

النصر
دوري أبطال آسيا
السد

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2327
منذ 53 دقيقة
الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، بالتوفيق للسد🤚

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أحدث التعليقات

المهم
تخلف
أبو فهدة
طيب ليه لابس نظارة شمسية والوقت ليل؟؟؟؟ ياشين التميلح
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
كبتن ماجد اعتزل ولتزم الصمت وترك الاطراء للقلم العالمي العربي كذا هم الكبار :::::
غليس ولد رماح
لم يقل النصر أفضل فريق باسيا بلاش كذب الأفضل معروف الزعيم هو قال من أفضل فرق البطوله ماهي غريبه على ناقل الخبر حنا بشهر أبريل
غليس ولد رماح
لم يقل النصر أفضل فريق باسيا بلاش كذب الأفضل معروف الزعيم هو قال من أفضل فرق البطوله ماهي غريبه على ناقل الخبر حنا بشهر أبريل

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